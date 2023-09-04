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苗栗少女無照酒駕騎車3貼自撞 送醫途中救護車又車禍
苗栗縣泰安鄉士林部落上周末晚間發生一起機車自撞車禍，一名年僅16歲的少女，無照騎車載著只有14歲少年以及7歲男童，撞上停放在路旁車輛後，3人當場倒在地上無法動彈，救護人員獲報到場，立刻將3人送往台中東勢榮民醫院救治，未料途中救護車又與一輛未成年機車騎士發生車禍，可說是禍不單行。
院方抽血檢驗報告出爐，大湖警方今表示，肇事少女酒測值高達0.39mg/L，研判因未注意車前狀況加上酒駕才會釀禍；另救護車與機車事故，則由台中東勢警分局處理。
警方初步調查，16歲陳姓少女無照騎乘機車，後座分別載著同樣未成年的劉姓少年及5歲男童，行經士林部落道路時自撞路旁車輛，3人摔落倒地，機車又往前滑行約20公尺，造成3人分別手腳、頭部有擦挫傷，傷勢嚴重，但都尚有意識，由救護車送往東勢農民醫院救治。
陳姓少女的酒測值0.39mg/L已超標且無照騎乘機車，將依道路交通管理處罰條例對駕駛、法定監護人及車輛所有人開罰，另酒後駕車部分將依少年事件處理法移請苗栗地方法院審理。
苗栗縣消防局則表示，2日當晚象鼻91執行車禍救護，載送3名車禍輕傷患者前往東勢榮民醫院，行經台中市東勢區石壁坑口與東蘭路路口紅綠燈處轉彎處，與機車發生車禍，造成左側車身毀損，幸車上3名傷患未受二度傷害。
原車上三名患者16歲少女，以及7歲男童，意識清楚有頭部外傷，轉由卓蘭91後送東農醫院；另14歲少年意識清楚頸部受傷，由石岡91送榮總。現場17歲男機車騎士，左大腿開放性骨折、頭部撕裂傷、意識模糊，由東勢92送衛福部豐原醫院。
大湖警分局表示，未成年切勿違規騎乘車輛、喝酒切勿開車騎車，酒後駕車及無照駕駛不僅需接受相關法令裁罰，也可能酒駕肇事致人傷亡，勿存有僥倖心態酒駕上路。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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