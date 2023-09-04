心情差持安全帽亂砸車 新北男踢鐵板！車主掏長刀對峙
新北市中和區昨天清晨發生街頭鬥毆。32歲嚴男因上班心情不佳，見27歲王男正要開車竟上前挑釁，還持安全帽敲擊王男車輛，王男擔心嚴男對其不利，竟拿出長刀嚇阻，雙方發生肢體衝突。警方獲報到場將2人壓制帶回警局管束，雙方心情平復後決定互不提告，警方將依社維法將函送新北地方法院簡易庭裁處。
據了解，32歲嚴姓男子，昨天凌晨3時許因上班心情不佳，竟無故挑釁王姓男子，還持安全帽敲擊王男駕駛的轎車，雙方因此發生口角與肢體衝突。王男此時竟從車內拿出長刀，意圖嚇阻嚴男靠近。中和分局安平所獲報安平路上有2名男子在路邊爭吵並持有刀械，立即派警力趕赴現場，發現王男持長刀、嚴男持安全帽僵持不下，隨即喝令雙方趴下，將王、嚴2男上銬帶回警局。
警方發現嚴男手掌有撕裂傷，但並非遭砍傷，隨即將他送醫治療，經詢問後雙方互不認識，且也決定互不提告傷害，警方詢後依社維法將2人函請新北地院簡易庭裁處。
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