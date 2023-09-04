21歲男睡超商超過一個月 民代善心人和警察要幫他已離開

一名男子從南部到台中豐原，睡超商超過一個月，台中市議員謝志忠（中）和警察昨晚到超商協助。圖／民眾提供 一名21歲男子從南部到台中豐原，在超商吃住超過一個月，善心人士PO網希望大家幫這名男子找工作，台中市議員謝志忠昨晚到超商，員警也到場，眾人勸他回南部，阿公報案急找他，男子答應今天搭火車回家，民代和警察今天早上到超商撲空，男子已不見蹤影。

昨晚有人在豐原地方臉書PO文和照片說，一名男孩從南部到豐原，家中有變故，他和父母失聯一個多月來，吃住都在超商，有一餐沒一餐，希望好心人提供工作機會，供他三餐。

此文引起許多人熱烈留言，有業者提供工作機會，有人說自己的餐飲店有待用餐，許多人不解，男子年輕力壯，為何不找穩定工作，要在超商吃住，由善心人提供他飲食。

台中市議員謝志忠昨晚到超商找到這名男子，詢問他需求，男子說他和屏東阿公同住，後來離家，離開傷心地，他說已在超商睡一個多月，有時善心人會給他食物，謝志忠勸他回南部，阿公一定急著找他回家，豐原警分局員警隨後也到超商，查電腦資料，家人已報案協尋，他是失蹤人口。

在謝志忠勸說下，男子答應今天早上搭火車回南部，員警今天早上依約定時間到超商要載他到火車站，超商店員說，男子已提前一個小時離開，不知去向。