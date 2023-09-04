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外籍移工夫妻逃逸1年半 颱風天到台南玩遭員警查獲

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

阮氏越南籍夫妻2018年一起申請前來台南某工廠工作，去年2月失聯逃逸，昨天趁著颱風天騎乘已遭監理站註銷牌照機車，在台南市中西區中華西路為巡邏員警發現牌照問題攔下，查出2人身分後依違反入出國及移民法解送移民署專勤隊收容。

警方查出，阮氏越南國籍夫妻（阮男30歲、阮女28歲）是在2018年10月合法申請來台並在台南仁德區某工廠工作；但兩人卻在去年2月11日一同逃逸失聯，也經雇主報警協尋當中。

2人在昨天上午8點多趁著海葵颱風襲台，台南宣布停止上班且風雨稍歇時，一同騎著向朋友買來的機車準備到中西區一日遊。

不料，由於機車牌照已於去年8月份因車主死亡遭逕行註銷，為執行防颱巡守勤務中的台南市警二分局中正派出所巡佐劉昱成、警員陳明杰發現牌照問題攔攔下盤查，進而發現2人均為通報協尋在逃之移工，當場為員警帶回調查，解送移民署專勤隊收容。

警方說，2人使用註銷牌照騎乘於道路違規，也依法舉發並移置保管機車，處所有人3600元以上10800元以下罰鍰。

外籍夫妻移工逃逸1年半，颱風天到台南玩遭員警查獲送收容。記者黃宣翰／翻攝
外籍夫妻移工逃逸1年半，颱風天到台南玩遭員警查獲送收容。記者黃宣翰／翻攝

移民署 移工

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