台東路樹倒滿地 居民協助清除砍樹被誤認「持刀遊走」

海葵颱風挾帶的風勢強勁，台東各鄉鎮樹傾倒數量不計其數，環保局今日全員出動，力拚今日內恢復市容。記者徐白櫻／攝影 海葵颱風從台東登陸，狂風暴雨吹倒不少路樹，許多鄉鎮道路通行困難，「從火車站開車至消防局要花半小時」，全縣各地清潔隊人員連夜清運。颱風過後不少民眾自主性投入清潔工作，昨晚市區有男子手持柴刀砍樹，一度引發車主驚嚇，誤以為「持刀遊走」，所幸最後澄清是誤會一場。

環保局長郭建成表示，全縣各鄉鎮路樹傾倒嚴重，數量難以統計，昨天風雨稍歇，各地清潔隊員已經開始清運，先把重要道路清出通行空間，今早繼續投入293名人力，另外也請國軍協助，呼籲民眾今天休假也可以協助清潔環境，力拚今天內恢復市容。

海葵颱風快速通過台東，不過強勁風勢吹倒不少路樹連帶壓壞電線桿，停電戶數一度高達5萬7357戶。各地傾倒路樹也傳出機車騎士倒地受傷，從火車站通行至市區的馬亨亨大道兩側路樹多，路樹傾倒數量多，導致汽機車必須不斷繞路行進，原本開車十分鐘路程拉長到半小時。

馬路旁王姓住戶今早在馬路旁清運樹枝，她說，昨天下午颱風入境後，家門口路樹倒成一片，看見機車騎士被樹枝絆倒十分不捨，雨勢稍小就去把快車道上的樹枝撿拾集中在一起，勉強清出車道給汽機車通行，因樹枝殘骸過多，今早起床厚繼續清運。