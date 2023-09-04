山坡樹木被強風吹倒橫擋車道 騎士疑閃避不慎自摔受傷

新北市瑞芳區台62線四腳亭匝道連接的四腳亭埔路旁山坡，今早有樹木被強風吹倒，陳姓騎士經過時不慎自摔，由消防局派員送醫。記者邱瑞杰／翻攝 新北市瑞芳區台62線四腳亭匝道連接的四腳亭埔路旁山坡，今早有樹木被強風吹倒並掉落在車道上，陳姓男子近7點騎機車經過時不慎自摔，由消防局送醫。警方對陳男實施酒測，數值為0。瑞芳區公所派員到場處理，7點49分鋸斷樹木並清除，恢復正常行車。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午6點55分接獲報案，四腳亭車路有騎士摔傷。消防局第6大隊派遣瑞亭分隊前往救護，消防員到場時，發現60多歲陳男意識清楚，手、腳有擦挫傷，將他送往基隆八堵台灣礦工醫院救治後脫險。