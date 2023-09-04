山坡樹木被強風吹倒橫擋車道 騎士疑閃避不慎自摔受傷
新北市瑞芳區台62線四腳亭匝道連接的四腳亭埔路旁山坡，今早有樹木被強風吹倒並掉落在車道上，陳姓男子近7點騎機車經過時不慎自摔，由消防局送醫。警方對陳男實施酒測，數值為0。瑞芳區公所派員到場處理，7點49分鋸斷樹木並清除，恢復正常行車。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午6點55分接獲報案，四腳亭車路有騎士摔傷。消防局第6大隊派遣瑞亭分隊前往救護，消防員到場時，發現60多歲陳男意識清楚，手、腳有擦挫傷，將他送往基隆八堵台灣礦工醫院救治後脫險。
傾倒路樹占用往瑞芳方向車道，瑞芳警分局警員到場管制交通，單線雙向通行，並前往醫院對陳男實施酒測，排除酒後駕車肇禍，研判是看到路樹擋道，不慎自摔。
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