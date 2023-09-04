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南投瑞龍瀑布虎頭蜂螫21人 隔天被抄家

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投竹山瑞龍瀑布前天發生虎頭蜂螫傷人意外，縣府昨派員摘除蜂窩。圖／民眾提供
南投竹山瑞龍瀑布前天發生虎頭蜂螫傷人意外，縣府昨派員摘除蜂窩。圖／民眾提供
南投竹山鎮瑞龍瀑布園區，前天發生虎頭蜂攻擊21名遊客的意外，幸均無大礙，縣府當天委請捕蜂廠商巡查發現步道橋面板下方、附近樹林均有蜂窩，步道下的蜂窩更大如籃球，昨天已全面摘除，後續將全面巡檢園區，避免蜂螫事件發生。

竹山瑞龍瀑布前天上午有150多名團客湧入，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，不少人驚慌失措拿衣服揮舞抵禦，緊急下撤到遊客中心求救，也有人被螫傷無法行走，得靠同伴攙扶就醫，場面一度混亂，經清查有21人遭螫傷，所幸送醫均無大礙。

縣府指出，虎頭蜂螫人意外發生後，救護人員到場後，立刻將遭螫傷患者送醫，經施打抗組織胺、冰敷傷口，多數症狀均獲得緩解，前天下午2時就全數出院，均無大礙；同日下午，也馬上委請捕蜂廠商巡查園區。

經捕蜂廠商勘查發現，園區步道橋面板下方有一顆蜂窩，步道附近的樹林裡也發現小顆蜂窩，初步判斷是虎頭蜂；經評估，先摘除樹林內蜂窩。

縣府表示，捕蜂廠商昨天再沿著邊坡下探至步道下方查看，確認是黑腹虎頭蜂窩後，動手摘除大如籃球的蜂窩，已交由廠商處置，後續也將針對瑞龍瀑布園區展開全面巡檢，整理出築巢的高風險地點，未來將在蜂群活動旺季前加強巡查。

虎頭蜂 患者

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