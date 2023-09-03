台中老翁失蹤13日…颱風逼進家屬焦急尋找 今卻僅尋獲遺體

台中大里東湖里85歲蔡姓老翁上月22日騎單車出門後失蹤，家屬焦急四處找人，並向警方報案，但連日仍遍尋不著，因海葵颱風來襲，家屬昨找上台中市山海屯救援協會等民間救難單位協助找人，今天上午在大里健民橋往山上產業道路旁一處山溝發現疑似蔡男遺體，家屬已指認，警方將採集檢體DNA比對，死因將進一步釐清。

據了解，蔡姓老翁的家屬連日在大里和鄰近的太平等地找人，但都無所獲，因海葵颱風撲台，昨找上民間救難單位協助找人，昨晚經調閱監視器發現，老翁在失蹤當天曾牽著單車走過大里健民橋，並往山上的產業道路走去，今早再發動搜山，在今早8時許，在產業道路附近山溝，找到疑似老翁遺體，立即報警處理。

警方說明，警方到場後，發現一具遺體倒臥山溝石堆上，立即拉起封鎖線，由於死亡多日，遺體外觀、面容難辨，家屬從遺體身上衣褲和皮帶，指認出應該就是蔡男，警方將採集檢體和家屬DNA比對，死因由檢警相驗後釐清。