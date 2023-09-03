標線塗銷不完全誤導？外籍男行走遭撞鮮血直流 桃市府回應了

桃園市龜山區大同路因近期增設右轉車道，取消行人穿越道。但清除不全的人行道疑似害路人被撞，引發議員批評。記者朱冠諭／攝影

民進黨籍桃園市議員李宗豪今天表示，一外籍男子日前穿越馬路時，疑似被塗銷不完全的行人穿越道誤導遭車撞，質疑市府讓行人暴露在危險中，桃園市交通局表示，將在評估後改善。

一名在推特（Twitter）分享台灣趣事的外國網友，1日在穿越桃園市龜山區大同路時，遭到左轉的計程車撞上，照片中可見行人臉上、褲子、膝蓋甚至馬路上都有大片血跡，受傷的外國人還因此被開罰單，這名外籍人士發文表示，道路設計和相關改變並不明確，且司機應該注意到馬路上的行人。

編輯推薦 行人地獄？ 他走上消失的人行道遭撞 滿地鮮血嚇壞網

李宗豪以「桃園又出現行人地獄」為標題在臉書（Facebook）發文，這名外籍人士穿越龜山區大同路時，疑似被塗銷不完全的行人穿越道誤導，被左轉計程車撞上，後來發現這裡的斑馬線是近期才被交通局塗銷。

李宗豪指出，事故地點發生在學校周邊通學步道，鄰近龜山區龜山國小、龜山國中及壽山高中3所學校，平時上下課時段非常多學童行走，卻因為增設右轉車道，擔心車輛與行人交織的理由取消「行人穿越道」，也讓行人跟學童暴露在危險中。

李宗豪要求桃園市長張善政跟交通局說明，是遭受什麼壓力而取消行人穿越道，身為主管機關，在處理標線變更決策時，應具備的專業判斷何在，桃園市民還必須忍受殘破雜亂不堪的人行道到何年何月。

桃園市警察局龜山分局表示，事件發生在1日，但因受傷的外籍人士當時沒有要提出告訴，所以未到警局備案，警方指出，當時也沒有針對行人開出罰單，為避免產生誤會，後續將通知雙方進一步說明釐清。

交通局下午表示，日前接獲陳情，指大同路上的中和路與中興路一段2個路口距離非常近，中興路一段左轉車輛常因中和路口號誌紅燈回堵，2月初邀集市議員、警方、區公所及里辦公處會勘決議將大同路上車格塗銷，並增加一右轉中和路的車道。

後續交通局考量，為避免行人通行與右轉車輛交織，因此取消新增右轉車道側的行人穿越道，調整路口為ㄇ字型行人穿越道，這也是車行順暢與人行安全的折衷方案。對於民眾建議取消紅燈右轉及恢復行人穿越道部分，交通局將審慎評估後進行改善。