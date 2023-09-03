疑另起爐灶搶客戶…男遭前東家毆打砸店 警函送4人

桃園市桃園區一家店面自今年5月起，多次遭人毆打及砸破門窗，被害人位於新北市的住處還遭鋼珠槍射擊。警方著手調查，雙方疑似土地買賣引發商業糾紛，目前已查緝到砸店毆人的連姓、古姓等4名嫌犯，函送桃園地檢署偵辦。

有民眾昨日發文指控，整起事件從4月開始，公司收到數封匿名檢舉信件，5月時丈夫在公司門口遭黑衣人持棍棒攻擊，直到6月發生第一次砸店，包括自己和孩子全受傷。

沒想到7、8月時，住家房間窗戶接連遭鋼珠槍射擊，初估距離至少隔了12米以上。8月底黑衣人更到店裡二度砸店，還直接持榔頭從窗戶外丟進室內，離開前不忘拿手機拍下成果，並「大搖大擺散步離開」，痛批相當囂張。

據了解，被害人過去任職新北市一間土地交易公司，離職後於桃園市另起爐灶，在民生路設置店面營業。前東家疑似不滿被害人將客戶帶走，雙方發生爭執後，5月起先是由連男等人到店面毆打被害人；6月則是古男等人砸店。桃園警分局接獲報案除積極偵辦，也在店門口設置巡邏箱，但歹徒仍趁隙二度砸店。

5、6月的傷害及毀損案件，桃園警方查緝連男、古男等共4人，移請地檢署檢察官偵辦；另8月發生的毀損案也已掌握在逃犯嫌身分，報請檢方指揮。被害人新北住家遭鋼珠彈擊，則由新北市三峽分局受理偵處中。