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新竹南寮漁港2船不明原因突起火 警消馳援無人受困受傷

中央社／ 新竹市3日電

停靠在新竹南寮漁港港區內的1艘漁船，今天下午不明原因起火，火勢延燒停放在一旁的另艘漁船，警消獲報趕抵現場救援，所幸船內無人受困受傷，火勢於近1小時左右獲控制。

海巡署北部分署第8岸巡隊人員表示，下午3時45分新竹漁港安檢所人員在巡視港區時，發現停在港區內的1艘漁船起火，立即通報警消到場救援。

新竹市消防局透過簡訊通報指出，下午獲報立刻派遣人車前往救援，消防人員到場發現火勢已延燒到停靠在一旁的漁船，導致2艘船都有火煙冒出，為防止火勢持續延燒到第3艘船，趕緊由現場人員協助將船隻移動分離。

警消表示，經查起火的2艘漁船內皆無人員受傷受困，已於下午4時27分將火勢控制，詳細火警發生原因待調查釐清。

新竹市南寮漁港港區內一艘漁船3日下午突然不明原因起火，火勢延燒波及另一艘漁船，警消獲報到場救援，所幸船內無人受困，目前火勢已控制，火警發生原因仍有待調查釐清。圖／民眾提供（中央社）
新竹市南寮漁港港區內一艘漁船3日下午突然不明原因起火，火勢延燒波及另一艘漁船，警消獲報到場救援，所幸船內無人受困，目前火勢已控制，火警發生原因仍有待調查釐清。圖／民眾提供（中央社）

新竹 海巡署 南寮漁港 火災

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