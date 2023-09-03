男駕駛拉倒重機 竟出重拳狂毆騎士頭部…打到對方頭昏後逃逸
22歲陳姓重機騎士昨晚10點左右行經屏東縣竹田鄉龍門路段，與1輛小客車發生擦撞，未料遭駕駛拉倒車並揮拳毆打，陳男疼痛目送對方開車逃逸，他自行報警稱「有人被打」，警方獲報到場協處，該起行車糾紛造成陳男頭昏，就醫治療中，警方調閱周邊監視器，現已鎖定特定對象調查中，正通知到案說明。
警方表示，屏東縣竹田鄉昨晚10點40分左右發生一起行車糾紛，22歲陳男騎重機行經信實路、龍門路口時，疑與1輛小客車發生擦撞，陳男詢時向警方稱遭駕駛徒手毆打後，跌坐在地，目送打人駕駛逃逸。
警方指出，衝突造成陳男頭部受傷，有頭昏現象，目前仍就醫治療中，已調閱沿途路口監視器畫面，鎖定特定對象，正通知該名駕駛到案說明，以釐清案情過程。
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