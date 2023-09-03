聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車排氣未定檢…基隆開出2千張500元罰單 若仍不理會罰3千
機車出廠滿5年以上每年都需進行排氣檢驗，基隆市環保局加強列管逾期未定檢機車，今年已開出2千張逾期未檢罰單，每張500元。如再不理會，可重處3000元罰鍰，更嚴重會註銷車籍。
環保局今天表示，常有民眾接獲改善通知後，仍掉以輕心未定檢，接到罰單才頻頻向環保局抱怨，環保局去年底迄今開出近2000張未定檢罰單，請尚未檢驗的機車主儘速完成驗車，以免荷包失血。
持續以電子化通知未定檢限期改善，請車主於收到改善通知盡速至全市任一間定檢站進行排氣檢驗，逾期未完成檢驗，依空汙法規定處500元罰鍰。
民眾仍置之不理，環保局依法會再以雙掛號通知寄發限改，屆期未完成檢驗再處3000元罰鍰；若還是未完成檢驗，屆期未完成改善，就依法註銷牌照。
環保局空氣及噪音管制科長林佳儀說，秋冬是空氣品質不良期間，為避免機車行駛時排放汙染物影響空氣品質，加強列管排氣檢驗。車主務必依規定並主動完成機車排氣定檢，可響應環保無紙化加入「機車定檢E化通知服務」按時定檢。
環保局於111年度全面改為電子化通知，已取消傳統紙本通知。提醒機車主即使沒收到紙本通知，也要依規定於期限內完成排氣定檢，若車主怕遺忘機車定檢時間，掃描QR Code加入「機車定檢E通知服務」，即可收到機車定檢提醒通知。
民眾如有相關問題歡迎查詢環保局網站https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3875-255859.html。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言