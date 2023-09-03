國1深夜特殊鐵棒掉落掉物 逾10輛車不察連環爆胎警追查

中山高台南後壁南下路段，昨深夜驚傳一截鐵棒掉落物，造成逾10輛車輾壓連環爆胎，還有底盤嚴重受損，據知，國道警方已受理，調閱相關監視器追查中後續將開罰，掉落此物駕駛也將面臨受損車主集體求償。

事件發生在昨晚10點，地點在南下280公里台南後壁路段原新營收費站附近，國道上不明原因有一截鐵棒掉落物，結果車輛不察或來不及閃躲輾壓，包括BMW、Lexus等10多輛名車先後傳出爆胎；有的車子緊急驚險控制車子還傷到底盤，所幸未傳出人員受傷。

民眾表示，事發當下正好是深夜，視線不佳，行經有鐵棒掉落物路段時，根本來不及反應，等到輾過掉落物後，才發現愛車爆胎，還有部分車底盤受損，當時國道路肩停了一整排受害車輛，初估至少10車受害。