行人地獄？ 他走上消失的人行道遭撞 滿地鮮血嚇壞網

桃園又出現行人地獄？近期有外國網友穿越龜山區大同路時，疑似被塗銷不完全的行人穿越線誤導，結果遭一輛準備左轉的計程車撞上。市議員李宗豪質疑，車禍地點鄰近龜山國小、龜山國中、壽山高中等校，市府因增設右轉車道取消行人穿越道，等於讓行人和學童暴露在危險之中。對此，市府交通局表示，後續將現場會勘，評估是否取消右轉車道，或恢復行人穿越道。

外國網友Special Taiwan前天在社群媒體推特發文，指自己過馬路時被一輛右轉的計程車撞倒，不僅膝蓋受傷，頭撞到汽車引擎蓋，甚至身體還彈到人行道上。從網友上傳的照片上可見他的臉部、褲子、膝蓋都有大片血跡，鮮血還滴到大馬路上。

議員李宗豪追蹤事故現場位在龜山區大同路。李表示，這次事故發生在學校周邊通學步道，鄰近龜山國小、龜山國中、壽山高中等3校，平時上下課時段有非常多學童行走，卻因近期增設右轉車道，擔心車輛與行人交織，取消原本應該保障行人路權的行人穿越道，讓行人跟學童們暴露在危險中，該名受傷的外國人也因「未行走在斑馬線上」而被開罰單。

「當大家開始更重視行人路權的時候，是遭受什麼壓力而取消行人穿越道？」李宗豪表示，市府身為主管機關，在處理標線變更的決策時，應具備的專業判斷在哪裡？市民還必須忍受殘破雜亂不堪的人行道到何年何月？希望市府可以出面說清楚。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，地方曾在今年2月時反映，當地大同路、中興路跟中和路的街口非常短，中興路左轉大同路後，馬上就會遇到中和路上的紅燈，常造成車輛回堵至中興路，因此經里長、警局、公所共同會勘後，決定取消路側的機車格，增加一條右轉車道。

曾啟倫表示，考量設置右轉專用車道後，行人穿越大同路時，會與紅燈右轉車輛交織，為避免發生事故，才取消紅燈右轉方向的行人穿越道，不過鄰近仍有3條行人穿越道仍繼續維持。