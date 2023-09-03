道路縮減未注意…桃園7旬騎士擦撞砂石車 遭輾爆頭死亡

桃園市八德區今上午發生一起死亡車禍，一名7旬婦人行經介壽路一段時，因道路縮減從雙線道進入單線道，疑似未注意左側砂石車靠近，結果發生碰撞倒地遭輾過，頭部重創死亡。警方將駕駛帶返製作筆錄，後續將報請桃園地檢署相驗。

警方指出，今上午10點56分許，年約30歲的陳男駕駛一輛砂石車沿介壽路往桃園方向行駛，至介壽路一段555號前因道路縮減，與同向張女所騎乘的機車未保持適當距離，雙方發生碰撞，導致張女頭部遭輾過重創，後方其他騎士見狀嚇壞緊急煞車。