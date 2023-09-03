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道路縮減未注意…桃園7旬騎士擦撞砂石車 遭輾爆頭死亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區今上午發生一起死亡車禍，一名7旬婦人行經介壽路一段時，因道路縮減從雙線道進入單線道，疑似未注意左側砂石車靠近，結果發生碰撞倒地遭輾過，頭部重創死亡。警方將駕駛帶返製作筆錄，後續將報請桃園地檢署相驗。

警方指出，今上午10點56分許，年約30歲的陳男駕駛一輛砂石車沿介壽路往桃園方向行駛，至介壽路一段555號前因道路縮減，與同向張女所騎乘的機車未保持適當距離，雙方發生碰撞，導致張女頭部遭輾過重創，後方其他騎士見狀嚇壞緊急煞車。

救護人員接獲報案到場，發現該名70歲婦人當場無意識呼吸，屍首分離明顯死亡。警方經對陳男實施酒測值為零，本案將報請桃園地檢相驗，後續事故肇事責任由檢警調查釐清中，呼籲民眾行駛時應隨時注意車前狀況及保持安全間距，避免類似交通事故發生。

婦人當場遭砂石車輾過頭部重傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
婦人當場遭砂石車輾過頭部重傷死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名7旬婦人因為道路縮減與砂石車發生碰撞死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德一名7旬婦人因為道路縮減與砂石車發生碰撞死亡。記者周嘉茹／翻攝

桃園 砂石

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