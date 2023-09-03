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別超速！台南白河警方公布最新移動式測速路段及時段

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南白河警分局公布最新移動式測速照相取締勤務時段及地點。警方重申，並非以告發為首要目的，主要針對易肇事路段，提醒用路人減速，確保行車安全。

相關取締超速勤務時間安排本月4日至8日，取締時段及地點如下：

1、9月4日下午2時至6時，東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)。

2、9月5日下午2時至6時，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

3、9月6日下午2時至6時，後壁區市172線28.75K本協段(雙向)。

4、9月7日下午2時至6時，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。

5、9月8日下午2時至6時，後壁區市172甲線1.94K處後壁路段(西向東)。

台南白河警方公布最新移動式測速路段及時段，籲請用路人配合遵守，以免受罰。圖 ／警方提供
台南白河警方公布最新移動式測速路段及時段，籲請用路人配合遵守，以免受罰。圖 ／警方提供

白河 測速 台南

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