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影／新莊警巧遇2名失聯越南移工 隨返住處另有5人爬屋頂逃逸
新北市新莊警分局2名警員，昨天巡邏途經新莊體育園區旁復興路一段，瞥見2名越南籍男子從公寓開門走出，盤查發現是失聯移工，隨著他們到樓上住處查看時，發現另有3男2女從後陽台逃出屋外，最後總共查獲7人。
中港派出所2名員警昨天下午3時許，原本只是巡邏路過巧遇，盤查發現2名越南籍移工原本都在鋼鐵廠上班，其中30歲阮男已經逾期居留長達3年7個月，另1名27歲阮男則被雇主通報失聯9個月。
2人要求返回租屋處整理行李，員警跟著上去2樓，就發現有人迅速自後陽台逃出屋外，他們從公寓後面整排鐵皮屋頂橫向移動，又向上爬到3層樓高度，發現已經無路可逃，加上支援警力陸續趕抵，最後只好放棄逃逸。
這5個人原本分別在木材、鋼鐵、機械工廠或科技、通訊器材公司上班，30歲阮姓男子逾期居留2年7個月、23歲潘男失聯5個月、25歲黃女失聯3個月、26歲黎男和20歲黎女僅失聯1個月。警詢後將5男2女解送移民署新北專勤隊安排遣返。
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