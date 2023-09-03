孫子喊「奶奶在家昏迷」 北市警1個動作救命

台北市7旬吳姓婦人日前因血糖不穩在家昏迷，家中僅有就讀國小的孫子及年長丈夫，2人想試著幫忙餵食糖水舒緩病況，卻因緊張不諳操作。剛好轄區員警因社區守望相助隊事務致電聯繫吳婦，知悉昏迷狀況幫忙打119並趕赴救命，婦人就醫後無大礙，家屬感激不已。

大安分局羅斯福路派出所警員程國展日前因故致電聯繫社區巡守志工隊長吳婦（76歲），赫然發現她在家昏迷，她家中就讀國小的孫子慌張的表示「奶奶昏倒了叫不醒」，程國展立刻詢問狀況，先安撫對方情緒後撥打119，隨後開車趕赴婦人住所。

程國展和救護人員隨後趕抵，針對婦人低血糖部分救治並送醫，婦人經治療後無大礙，詢問了解，當時婦人的孫子和老伴都想要幫忙餵食糖水舒緩病況，卻因慌張無法順利操作，所幸員警「即刻救援」，婦人老伴頻頻感謝警方熱心幫忙，直呼真的救了一命。