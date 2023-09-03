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苗栗救護車出勤在台中與機車碰撞 無照少年騎士受傷送醫
苗栗縣消防局一輛救護車昨晚載傷患與家屬就醫途中，在台中市東勢區與機車碰撞，17歲少年無照騎車受傷送醫，原本救護車上二名傷者，由台中市消防局派救護車載送就醫，肇事原因由警方調查中。
東勢警分局調查，昨晚7點5分，在東勢區東蘭路與石壁坑口發生車禍，35歲曾男駕駛苗栗縣消防局救護車，載救護隊員和2名與一名家屬要到醫院，開警示燈並鳴警報器，沿東勢區東蘭路往東勢農民醫院方向直行，經此路口與17歲謝姓少年騎的機車，沿東勢區東蘭路往石壁坑口方向左轉時發生碰撞。
救護車左側車身撞損，機車前車頭及車身全毀，救護車駕駛及乘客未受傷，車上傷者已轉由其他救護車送醫，謝男全身多處傷，台中市消防局派救護車送豐原醫院救治。經酒測雙方均未飲酒。
發生車禍的是苗栗縣消防局象鼻分隊救護車，發生車禍後，台中市消防局立即出動東勢、石岡分隊，共計救護車3輛、消防人員6人前往搶救。
原本救護車上2名傷者有7歲男童和14歲少年，都送醫治療，機車騎士身體多處骨折、意識不清，送往豐原醫院救治。
東勢警方呼籲駕駛人，行經路口務必減速慢行，遵守「慢、看、停」三原則，遇有救護車鳴笛執行勤務，應立即注意來車方向並減速避讓，保護自己及其他用路人安全。
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