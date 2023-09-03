快訊

海葵加速狂奔離台只剩50公里 粉專：下午3時台東成功登陸

影／新疆天山天池出現「水怪」！還被遊客拍下了

蘋果「求穩不求快」他氣iPhone 15只微調 網曝：我買的是服務不是創新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女網路買除草機疑遭詐騙 不付款反遭恐嚇「找竹聯」

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市許姓女子在臉書看到有網友販售割草機，透過私訊約定貨到付款，後來因懷疑是詐騙，聯絡對方取消交易，未料對方卻以「不收會告你」、「找竹聯找你」，甚至貼出她家人個資，許女向警方報案後，也找市議員求助，第二警分局表示，此案已受理，已朝恐嚇罪方向偵辦。

經查，許姓女子在臉書社團「大里＆霧峰人聯天室」看見自稱農會員工的戴姓網友販售割草機，雙方上月底約好交易，留下收貨個資，因遲未收貨品，上月26日許女私訊該名網友，發現該名網友已改名「黃○○」。

許女依照對方姓名搜尋，發現是位老先生，但撥打多通電話給對方，都被對方拒接，最後發現是名年輕人接聽電話，還堅持是「黃○○」，許女認為可能是詐騙，因此傳訊告知不會收貨。

但對方卻告知「明天就配送了」、「你不收我會告你」，許女即回覆要北上取貨、補償運費損失，對方卻貼出許女家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」。

許女回稱「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」，許女在上月27日前往第二警分局永興所報案，也向市議員張芬郁求助。

台中市第二警分局永興所表示，此案是被害人在上月27日報案，已經受理，目前正依恐嚇罪方向偵辦。

市議員張芬郁說，臉書詐騙訊息多，提醒民眾不要透過臉書私訊購物更不要提供個資，若要求面交，對方拒絕就取消交易。

台中市許姓女子在網路購物疑遇詐騙，許女欲取消交易，卻遭對方恐嚇。圖／台中市議員張芬郁服務處提供
台中市許姓女子在網路購物疑遇詐騙，許女欲取消交易，卻遭對方恐嚇。圖／台中市議員張芬郁服務處提供
台中市許姓女子在網路購物疑遇詐騙，許女欲取消交易，卻遭對方恐嚇。圖／台中市議員張芬郁服務處提供
台中市許姓女子在網路購物疑遇詐騙，許女欲取消交易，卻遭對方恐嚇。圖／台中市議員張芬郁服務處提供

個資 詐騙

延伸閱讀

特教班充斥無證鐘點教師？ 中市：今年增聘28名正式教師

女性運動攝影大賽作品 精選26幅霧峰議蘆咖啡廳展出

道路太寬通過秒數時間太短...老人常卡路中間 中市府將全面檢討

台中馬路寬40米只給30秒通過 民代：老人家只能卡在路中央

相關新聞

山道猴台7乙飆速38車主荷包失血 桃警：山路不是賽車場

受YT山道猴子影片影響，桃園市台7乙線兩周來吸引不少機壓車飆速耍酷，桃園市警局、大溪分局利用組合警力重兵加強取締超速防飆...

高雄賊偷電線住戶以為停電氣炸 犯小案卻被押理由曝光

顏姓男子無業缺錢吸毒，8月間專門在高雄大寮區一帶偷民宅及建築工地電纜線，受害住戶睡到一半因冷氣停止運轉熱醒，以為停電氣炸...

驚險影片！三峽員警攔查違停 被竊盜通緝犯開車加速衝撞

新北市三峽警分局員警昨天準備盤查違停車輛時，該車突然倒車逃逸，員警騎機車追上前，對方卻又猛然加速向前衝撞。員警差點被輾，...

影／台中行人被車撞飛全身骨折...穿越車道轎車煞不及

台中市欉姓男子在昨天深夜近11時，步行穿越北區民權路，沒走行人穿越道，當時劉姓男子開車行經該處，看到欉男在車頭前時，趕緊...

高雄轎車切內線紅燈急煞！大車撞爛車尾 網酸：無敵三寶

李姓女子前天上午近8時許駕車行經高雄中鋼路，接近店北路口時，急切至內側車道，下一秒遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及撞上，...

影／台中救護車救護勤務與機車撞 無照少年騎士受傷送醫

苗栗縣消防局一輛救護車昨晚載傷患與家屬就醫途中，在台中市東勢區與機車碰撞，17歲少年無照騎車受傷送醫，原本救護車上二名傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦