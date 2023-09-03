台中女網路買除草機疑遭詐騙 不付款反遭恐嚇「找竹聯」

台中市許姓女子在臉書看到有網友販售割草機，透過私訊約定貨到付款，後來因懷疑是詐騙，聯絡對方取消交易，未料對方卻以「不收會告你」、「找竹聯找你」，甚至貼出她家人個資，許女向警方報案後，也找市議員求助，第二警分局表示，此案已受理，已朝恐嚇罪方向偵辦。

經查，許姓女子在臉書社團「大里＆霧峰人聯天室」看見自稱農會員工的戴姓網友販售割草機，雙方上月底約好交易，留下收貨個資，因遲未收貨品，上月26日許女私訊該名網友，發現該名網友已改名「黃○○」。

許女依照對方姓名搜尋，發現是位老先生，但撥打多通電話給對方，都被對方拒接，最後發現是名年輕人接聽電話，還堅持是「黃○○」，許女認為可能是詐騙，因此傳訊告知不會收貨。

但對方卻告知「明天就配送了」、「你不收我會告你」，許女即回覆要北上取貨、補償運費損失，對方卻貼出許女家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」。

許女回稱「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」，許女在上月27日前往第二警分局永興所報案，也向市議員張芬郁求助。

台中市第二警分局永興所表示，此案是被害人在上月27日報案，已經受理，目前正依恐嚇罪方向偵辦。