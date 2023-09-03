山道猴台7乙飆速38車主荷包失血 桃警：山路不是賽車場

受YT山道猴子影片影響，桃園市台7乙線兩周來吸引不少機壓車飆速耍酷，桃園市警局、大溪分局利用組合警力重兵加強取締超速防飆、危險駕駛行為，市警局今天上午表示，兩周來取締開罰機車嚴重超速38車主荷包失血、另5起騎士彎道受傷，壓制台7乙線嚴重超速飆風，「山路不是賽車場」，呼籲年輕機車手不要飆速炫技危及生命安全。

復興區台7乙線，在山道猴影片爆紅後，兩周來，吸引不少重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，市警局交通大隊、大溪分局針對台7乙。羅馬公路布署警力執行平安月交通執法及防制事故專案取締，尤其針對台7乙8.2至14.2公里的彎道路段重兵取締，大溪分局長徐坤隆說，為遏阻超速飆車、危險駕駛，桃園市警方與三峽警力同步執法，強力布署台7乙防飆保障生命安全，產生壓制效果。

海葵颱風來襲，南台部風雨逐漸增，桃園市警方不畏風雨照常執行台7乙、羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛，維護民眾生命安全，防範機車族趁周日至台7乙挑戰彎道競飆，超速、危險駕駛行為，市警局統計，近兩周執行平安月交通防制專案行動，針對台7乙取締機車嚴重飆車超速38件，開罰6000至3萬6000元罰款，並查處無照其他違規17件、改裝噪音機車39件，另發生5起機車A2受傷事故，無A1死亡事故，一名陳姓機車騎士騎打擋車彎道壓車摔傷，警方勸導，他承諾不再炫技耍酷。