中颱海葵直撲澎湖 縣府關閉海岸線擅闖最重罰25萬

中度颱風海葵持續接近，今（3日）上午11點已經來到台東東方約100公里海面上，強度再次增強，除本島外，預估暴風圈明天進入離島澎湖，澎湖縣政府今中午公告縣內各港區、海岸為管制區，禁止民眾進入，禁令下午4時起生效。

澎湖縣政府今公告「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」、「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，限制船舶出港，同時禁止民眾進入海岸線。

縣府表示，若違反禁令進入管制區，將依災害防救法第55條規定處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

海葵颱風預估3日下午至傍晚中心登陸台東附近，持續往西前進，澎湖縣已出現間歇性大雨，晚上風雨將逐漸增強。