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中颱海葵直撲澎湖 縣府關閉海岸線擅闖最重罰25萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中度颱風海葵持續接近，今（3日）上午11點已經來到台東東方約100公里海面上，強度再次增強，除本島外，預估暴風圈明天進入離島澎湖，澎湖縣政府今中午公告縣內各港區、海岸為管制區，禁止民眾進入，禁令下午4時起生效。

澎湖縣政府今公告「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」、「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，限制船舶出港，同時禁止民眾進入海岸線。

縣府表示，若違反禁令進入管制區，將依災害防救法第55條規定處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

海葵颱風預估3日下午至傍晚中心登陸台東附近，持續往西前進，澎湖縣已出現間歇性大雨，晚上風雨將逐漸增強。

根據氣象局資料，澎湖縣今正逢大潮，澎湖縣總雨量預估為150至250毫米，澎湖已被氣象局列為警戒區，颱風預計在今(3)日晚上起逐漸進入台灣海峽，澎湖將位在暴風圈內，風大，降雨多，潮位高，馬公市、湖西鄉為淹水潛勢區。

中度颱風海葵暴風圈預計壟罩澎湖，縣府今下午公告關閉縣內港口、海岸線，闖入最重可罰25萬元。圖為海巡人員勸離民眾。記者張議晨/翻攝
中度颱風海葵暴風圈預計壟罩澎湖，縣府今下午公告關閉縣內港口、海岸線，闖入最重可罰25萬元。圖為海巡人員勸離民眾。記者張議晨/翻攝

澎湖縣 海葵颱風 馬公

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