驚險影片！三峽員警攔查違停 被竊盜通緝犯開車加速衝撞

新北市三峽警分局員警昨天準備盤查違停車輛時，該車突然倒車逃逸，員警騎機車追上前，對方卻又猛然加速向前衝撞。員警差點被輾，機警跳上汽車引擎蓋又重重摔下，還奮勇起身繼續再追，可惜仍被脫逃，後來查出駕駛是28歲張姓竊盜通緝犯。

警備隊警員袁奕維昨天下午2時許，巡邏途經三峽區中正路一段，看見1輛銀車轎車違規並排停車，便將機車停在對方車前準備盤查，沒想到轎車卻急踩油門倒車約100公尺到大同路口，被其他車擋住無法再退。

警員袁奕維馬上騎車逆向追上前，下車攔阻時，轎車竟又對準員警猛然加速向前衝撞。袁奕維說他擔心被輾壓，趕緊跳上引擎蓋，但被拋甩摔落背部著地，對向路過車輛經過看見，駕駛還連忙下車衝過去查看。

幸好袁奕維摔下之後，順勢運用柔道護身倒法，僅受皮肉擦傷，連忙起身跑步向前，再折返騎機車繼續追，可惜仍被嫌犯脫逃，整個過程皆被後方車輛的行車記錄器拍下，上傳到網路影音社群。

警方後來查出，開車逃逸的嫌犯，是28歲張姓竊盜、毒品慣犯，他3月才剛因竊盜通緝被三峽分局警備隊逮捕解送歸案，上個月18日又被新北地檢署發布竊盜通緝，疑似因此拒檢衝撞員警逃逸。