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迎戰海葵雲林警方組隊 勸導低窪居民做好撤移準備

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

海葵颱風逼近，雲林縣口湖鄉萡子寮漁港發生歷來最嚴重海水倒灌，許多居住在低窪地區的居民岌岌可危，北港警分局今天成立颱風災害應變小組，配合各村里辦公處，出動警力四出對低窪居民挨家挨戶勸導，嚴防海水倒灌；尤其居住在北港鎭北港溪堤防內的10餘住戶，也開出勸導單，要求隨時做好撤移準備。

雲林沿海地區連日來海水倒灌嚴重，行政院長陳建仁昨天親往視察，眼看海葵颱風來勢洶洶，今天上午雲林地區雖尚無風雨，但有許多農民忙著搶收，一早出海搶收蚵的漁民也紛紛回航，雲林縣府也於上午十時宣布雲林縣中午過後到晚上停班停課。

面對颱風直撲而來，飽受海水倒灌之苦的雲林沿海居民，今天上午更加強戒備，消防單位也出動在各低窪區架起擋水板，同時各公所也準備沙包應變。口湖鄉長李龍飛也請清潔隊隨時待命，一旦有低窪區出現淹水，立刻出動大型卡車前往協助撤移及救援。

今天上午北港分局號召義警隊成立災害應變中心，由分局長陳宏平指揮展開各項防颱準備，尤其位於北港市區中心的北港溪堤防內側，即中山南路的眾多住戶，也出動警力配合里辦公處前往勸導。

北港溪行水區內住戶最多的安南里里長蕭永富及巡守隊、北港派出所、北港鎮公所，針對南安里、東陽里挨家挨戶告誡並開出16張勸導單，要求一旦有淹水狀況將會立即勸離，居民也要配合不要拒撤。

南安里長蕭永富表示，因北港溪河床區地勢較低，十多年前曾發生嚴重的河水暴漲，造成許多住戶受困，為避免類似災害發生，這次加強宣導防範。

北港分局長陳宏平說，警方應中心將實施預防性勸離工作，也會派員監控流域河川水位警戒線，隨時與各鄉鎮市防災中心保持密切聯繫，注意溪水情況，一旦北港溪水位處於高點，一定會通報消防單位盡速協助撤離，確保安全。

北港分局並提醒，口湖包括下崙和台子地區，要嚴加防範海堤安全，另外北港鎮公館、仁和、光民、後溝、東陽及樹腳里亦被列為「高度危險區」，呼籲低窪居民提高警覺，時時掌握豪雨特報，一有淹水要提早撤離。

北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
口湖鄉萡子寮漁港仍淹水，縣府持續以擋水板，防止海水倒灌入侵下崙地區。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉萡子寮漁港仍淹水，縣府持續以擋水板，防止海水倒灌入侵下崙地區。記者蔡維斌／攝影
位於北港溪河床區的停車場及眾多住戶，警方請求加強平備，隨時做好撤移準備。記者蔡維斌／攝影
位於北港溪河床區的停車場及眾多住戶，警方請求加強平備，隨時做好撤移準備。記者蔡維斌／攝影
北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
北港警分局和安南里辦公處針對居住在北港溪河床區的居民進行勸導，請一旦發生淹水一定要配合政府進行撤移。圖／北港分局提供
雲林沿海各大排加強平備，萡子寮週邊也運來太空包加強平備，嚴防海水倒灌。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海各大排加強平備，萡子寮週邊也運來太空包加強平備，嚴防海水倒灌。記者蔡維斌／攝影

北港 海葵颱風 雲林

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