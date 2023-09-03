迎戰海葵雲林警方組隊 勸導低窪居民做好撤移準備

海葵颱風逼近，雲林縣口湖鄉萡子寮漁港發生歷來最嚴重海水倒灌，許多居住在低窪地區的居民岌岌可危，北港警分局今天成立颱風災害應變小組，配合各村里辦公處，出動警力四出對低窪居民挨家挨戶勸導，嚴防海水倒灌；尤其居住在北港鎭北港溪堤防內的10餘住戶，也開出勸導單，要求隨時做好撤移準備。

雲林沿海地區連日來海水倒灌嚴重，行政院長陳建仁昨天親往視察，眼看海葵颱風來勢洶洶，今天上午雲林地區雖尚無風雨，但有許多農民忙著搶收，一早出海搶收蚵的漁民也紛紛回航，雲林縣府也於上午十時宣布雲林縣中午過後到晚上停班停課。

面對颱風直撲而來，飽受海水倒灌之苦的雲林沿海居民，今天上午更加強戒備，消防單位也出動在各低窪區架起擋水板，同時各公所也準備沙包應變。口湖鄉長李龍飛也請清潔隊隨時待命，一旦有低窪區出現淹水，立刻出動大型卡車前往協助撤移及救援。

今天上午北港分局號召義警隊成立災害應變中心，由分局長陳宏平指揮展開各項防颱準備，尤其位於北港市區中心的北港溪堤防內側，即中山南路的眾多住戶，也出動警力配合里辦公處前往勸導。

北港溪行水區內住戶最多的安南里里長蕭永富及巡守隊、北港派出所、北港鎮公所，針對南安里、東陽里挨家挨戶告誡並開出16張勸導單，要求一旦有淹水狀況將會立即勸離，居民也要配合不要拒撤。

南安里長蕭永富表示，因北港溪河床區地勢較低，十多年前曾發生嚴重的河水暴漲，造成許多住戶受困，為避免類似災害發生，這次加強宣導防範。

北港分局長陳宏平說，警方應中心將實施預防性勸離工作，也會派員監控流域河川水位警戒線，隨時與各鄉鎮市防災中心保持密切聯繫，注意溪水情況，一旦北港溪水位處於高點，一定會通報消防單位盡速協助撤離，確保安全。