農會退休婦匯10萬遭勸喊：我不笨 高雄警一句話她怒收手

盧姓婦人前天下午捧10萬元到高雄鳳山區一家銀行欲匯款，行員發現匯款端是私人帳戶報警，警方到場勸阻，盧聲稱「自己從農會退休不會被騙，沒那麼笨」，警方要求聯繫她的丈夫或兒女，盧一聽抱怨「魯死(煩死)，我不匯了」。

警方指出，家住鳳山的盧姓婦人（60歲）經朋友介紹透過網路投資股票，盧堅信低風險投資可高獲利，前天下午2時許，捧著10萬元到中山路一家銀行匯款。

當時行員發現盧婦匯款端的帳戶是私人帳戶，擔心盧遭詐騙於是報警；成功路派出所所長葉清泉、警員潘證全獲報到場了解。

警方對盧婦一連串提問「如何認識、有無見過對方？對方是做甚麼工作？是否在APP投資？」盧告知警方，「對方曾到她家，她待過農會，從農會退休，自己有在玩股票，不會被騙，我沒那麼笨」。