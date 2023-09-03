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轎車違停騎樓還占用人行道 車主搬孩子救援 法官信了撤罰

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子將轎車停在自家騎樓，被民眾檢舉後由警方開單處罰900元，陳男不服主張他是為了幫兒子包紮傷口，才急於將車子停在騎樓，符合「緊急避難」免罰要件，法官審理後採信陳男說法，判決撤銷這張罰單

判決指出，陳男前年12月30日晚間7時許，開車回到三民區住處，將轎車停在住家騎樓後上樓，由於陳男住處騎樓與鄰居相鄰，後車身又停在人行道上，正好被民眾檢舉，由警方開單舉發，送出900元紅單。

陳男挨罰後不服，主張當時他是孩子在車上被尖銳物割傷，他回家後著急幫孩子包紮傷口，才沒有將車子停進一樓車庫，等到幫孩子包完傷口後下樓，才發現車子已因違規被警方開單。

陳男還稱，舉發時間車流量少，距離道路白線還有寬度，並沒有妨礙人、車通行，而且他是為了孩子違停，符合緊急避難的適用，提行政訴訟主張撤銷這張罰單。

高雄市交通局反駁，陳男住處騎樓與相鄰房屋騎樓有相連接，屬於供公眾通行道路的騎樓，屬絕對禁止臨時停車的處所，何況陳男轎車後車身還停在人行道上，警方開罰時車上也沒有人，陳男也無檢附孩子受傷的證明，整輛車就是「違停」，警方開罰有據。

高雄地院審理時，法官勘驗陳男住家一樓照片，認為陳男的透天厝一樓應是做為車庫使用，他會違停應是顧慮6歲兒子無法忍受拇指出血的疼痛，才會沒將汽車駛入車庫內，符合行政罰法的「緊急避難」要件，採信陳男說法，判決撤銷罰單。

高雄陳姓男子將轎車違停騎樓被警方開罰，他主張當時是為幫孩子包紮傷口，獲得法官採信判決撤罰。（騎樓違停示意圖）。記者石秀華／攝影
高雄陳姓男子將轎車違停騎樓被警方開罰，他主張當時是為幫孩子包紮傷口，獲得法官採信判決撤罰。（騎樓違停示意圖）。記者石秀華／攝影

人行道 罰單 違停

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