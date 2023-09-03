更精準鑑定電器火災　非六都首座高科技X光檢驗機啟用

隨著3C產品種類增加，新竹市3C電氣火災案件與日俱增，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定，市府重視火災調查工作科技應用，耗資380萬元購置X光檢驗機，並設置在竹市火災鑑定實驗室，於今天啟用，為非六都第一個設置高科技X光檢驗機的縣市，在未來對於電氣火災證物鑑定將更加精準，更建立火災鑑定公信力。

消防局長李世恭指出，竹市火災鑑定實驗室面積雖僅10餘坪，但建置完整電氣及縱火殘跡鑑定儀器，自2001年2月啟用至今除鑑定竹市火災案件，並協助地檢署、鄰近縣市消防單位及新竹科學園區火災案件的鑑定，長久以來發揮火災鑑定實驗室功能及效益。

李世恭說明，市長高虹安重視及支持火災調查工作的科技應用，竹市今年購置X光檢驗機，成為六都以外縣市中第一個購置X光檢驗機，並應用於火災調查工作上的城市。

消防局表示，竹市近5年來電氣因素火災案件達243件，佔全部火災案件15.9%，其中隨著國人使用3C產品種類增加，3C電氣火災案件與日俱增，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定，如今可利用X光檢驗機穿透及顯微功能，不用破壞3C電器設備外殼或主機板結構，就能將內部細微線路完整呈現，找出電源線短路位置並判定正確的起火原因，大幅提升電氣火災鑑定效能。