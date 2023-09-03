更精準鑑定電器火災 非六都首座高科技X光檢驗機啟用
隨著3C產品種類增加，新竹市3C電氣火災案件與日俱增，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定，市府重視火災調查工作科技應用，耗資380萬元購置X光檢驗機，並設置在竹市火災鑑定實驗室，於今天啟用，為非六都第一個設置高科技X光檢驗機的縣市，在未來對於電氣火災證物鑑定將更加精準，更建立火災鑑定公信力。
消防局長李世恭指出，竹市火災鑑定實驗室面積雖僅10餘坪，但建置完整電氣及縱火殘跡鑑定儀器，自2001年2月啟用至今除鑑定竹市火災案件，並協助地檢署、鄰近縣市消防單位及新竹科學園區火災案件的鑑定，長久以來發揮火災鑑定實驗室功能及效益。
李世恭說明，市長高虹安重視及支持火災調查工作的科技應用，竹市今年購置X光檢驗機，成為六都以外縣市中第一個購置X光檢驗機，並應用於火災調查工作上的城市。
消防局表示，竹市近5年來電氣因素火災案件達243件，佔全部火災案件15.9%，其中隨著國人使用3C產品種類增加，3C電氣火災案件與日俱增，以往造成起火關鍵的主機板，常受到燒熔的塑膠外殼包覆而難以鑑定，如今可利用X光檢驗機穿透及顯微功能，不用破壞3C電器設備外殼或主機板結構，就能將內部細微線路完整呈現，找出電源線短路位置並判定正確的起火原因，大幅提升電氣火災鑑定效能。
消防局表示，竹市火災鑑定實驗室啟用至今已鑑定化學分析證物350件、電氣火災證物723件，即時掌握跡證，發揮鑑定效能，協助警方偵破多起縱火案件及協助法院釐清刑事及民事損害賠償責任，未來將廣泛應用非破壞性X光檢驗機的功能，除針對電器火災燒熔包覆的電源線進行鑑定，亦可用來檢視鋰電池、電路板及電容等起火證物，精確找出發生問題的組件及位置，提升火災原因調查品質，並有助於釐清火災責任，未來更可以提供電器產品廠商安全設計及火災預防參考。
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