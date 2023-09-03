高雄賊偷電線住戶以為停電氣炸 犯小案卻被押理由曝光
顏姓男子無業缺錢吸毒，8月間專門在高雄大寮區一帶偷民宅及建築工地電纜線，受害住戶睡到一半因冷氣停止運轉熱醒，以為停電氣炸，天亮檢查發現電線被剪報警；警方循線逮獲顏男，清查至少犯案5起，因破壞民生用電的行為，有反覆實施之虞，被檢察官聲押獲准。
林園警分局大寮分駐所8月中旬接獲位於內坑區住戶報案，指半夜家中冷氣無法運轉熱醒，以為停電，天亮後檢查安裝在戶外的電表，赫見電線被剪，另有建築工地包商也報案指，建案房屋剛裝好電表卻被人剪斷盜走電線。
警方獲報後，研判竊賊鎖定偏僻民宅或正在施工的工地犯案，擴大調閱監視器追查，發現是轄區治安顧慮人口顏姓男子（40歲）所為，以車追人查行蹤。上月30日晚上7時30分許，在大寮區仁德路查獲顏男，在顏男身上查扣一綑剛偷來的電纜線及一支海洛因捲菸。
警方清查顏男至少犯案5起，顏為偷竊電纜線時怕被電到，攜帶剪刀、美工刀工具外還戴手套，配備齊全；警方依竊盜罪嫌將顏男，並建請檢察官聲請羈押，由於顏男偷電纜線破壞民生用電，有反覆實施犯罪之虞，檢方向法院聲押獲准。
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