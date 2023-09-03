鬼月大排水溝傳哀號 男子莫明掉水溝受困3小時

嘉義市有名男子掉落大排水溝，直到路過民眾聽到大排裡面傳出哀號聲，忐忑不安查看才發現，嘉義市消防局獲報趕往協助脫困，為何掉入水溝？男子也不知道。直到家屬來到說明，男子可能服用安眠藥後失神出門掉落水溝，家人3個多小時都聯絡不上他，沒想到掉到水溝。

嘉義市消防局上月31日8時40分接獲報案，大溪路460巷有民眾摔落大排水溝，立即派遣第一大隊德安分隊救護車、救災器材車前往救援。

消防救護人員趕到現場，據報案民眾表示，聽到巷內大排水溝內有哀號聲，懷著惶恐不安心情查看，水溝內竟有名男子，疑摔落無法自行爬出。

救護人員發現深約2公尺水溝內果然有名年約29歲男子受困，目視男子全身多處擦傷、意識清楚，幸好水不深，立即架梯協助傷者爬出排水溝。經評估生命徵象正常，頭部有撕裂傷，肢體多處擦挫傷，詢問傷者事發經過，男子表示，忘了發生什麼事，也不知為什麼會摔進大排水溝？

男子的回答令在場民眾感到一絲涼意，圍觀群眾中有與男子相識的鄰居，立即聯絡家屬，約2分鐘後家人到場表示，男子有失眠問題，有服用安眠藥習慣，今天早上5點多出門就聯絡不上。推測可能是發生藥效失神，出門後不小心掉入大排水溝內。

服用安眠藥的說法，聽起來也比較合理，那麼男子掉在大排受困應該也有3小時，大排離住家約100公尺，落水地點偏僻，要不是哀號聲引起路過民眾注意，還不知何時才能脫困？救護人員給予傷者清洗傷口、包紮止血後，送往醫院治療，相關原因由警方調查處理中。