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鄰車突變換車道釀擦撞 汐止車輛翻覆2人傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

25歲黃姓男子昨晚8時許開車行經汐止區新台五路時，外側由林男駕駛的轎車突然變換車道，導致2車不慎發生碰撞，黃男車輛失控翻覆至分隔島，黃男及乘客張女全身多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。警方到場對2人進行酒測均未喝酒，將依規定告發林男「未依規定使用方向燈」、「變換車道未禮讓直行車」。

據了解，25歲黃姓男子昨天晚間8時許，開車載著25歲張姓女子行經汐止區新台五路一段往基隆方向。此時同向外側車道有1輛由47歲林姓男子駕駛的轎車，欲向左變換車道時，與黃男車輛發生碰撞，導致黃男車輛失控翻覆。駕駛黃男及車上乘客張女2人意識清楚，但身上及手腳有多處擦挫傷，由救護車送往汐止國泰醫院急救，所幸2人均無生命危險。

汐止警方獲報後對2名駕駛進行酒測，發現2人酒測值均為0，事故現場於晚間9時20分排除恢復順暢。警方採證後初步判定，林男已違反道路交通管理處罰條例第42條「未依規定使用方向燈」，以及第48條「變換車道未禮讓直行車」，警方依法開單告發，最高可處5400元罰款。車禍發生原因及肇責歸屬正由警方調查。

黃男駕駛的轎車遭撞翻覆在分隔島。記者黃子騰／翻攝
黃男駕駛的轎車遭撞翻覆在分隔島。記者黃子騰／翻攝
整輛車翻覆在分隔島樹木上。記者黃子騰／翻攝
整輛車翻覆在分隔島樹木上。記者黃子騰／翻攝

車道 汐止 酒測

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