社會新鮮女網路交友 險遭花美男詐騙2萬元

台南市2３歲女子剛踏入職場工作，在網路交友軟體認識男網友，相約昨天下午3點見面，對方要求她到超商購買2萬元的遊戲點數，傳給對方後才可以見面，所幸店員機警報警處理，保住女子積蓄，免於遭到詐騙。

台南市警二分局南門派出所警員李英誌、郭昱佑，接獲超商報案，趕赴現場了解，23歲女子（綽號小蘇）剛踏入社會職場工作，在網路通訊軟體認識暱稱「小佳」花美男，兩人加好友聊天交談甚歡，相約在中西區西門路超商見面。

「小佳」男網友突然LINE她表示說第一次見面須付押金，但這個錢見面是會退還的，並指示她購買2萬元點數後才能見面，小佳男網友說，一定要配合他們經理的要求，之前有人戲弄他老闆，他直接派阿弟拖到堂口剁了他一隻手，讓女被害人心生畏懼，趕緊到超商購買2萬元遊戲點數。

警員告訴女被害，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。