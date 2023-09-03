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高雄轎車切內線紅燈急煞！大車撞爛車尾 網酸：無敵三寶

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子前天上午近8時許駕車行經高雄中鋼路，接近店北路口時，急切至內側車道，下一秒遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及撞上，轎車往前推進3公尺，車尾被撞爛，幸無人受傷；車禍影片被PO網曝光，網友酸「無敵三寶」，但有網友指，白車救了綠燈騎士，因為大車當時想闖紅燈。

臉書社團「爆料公社」昨晚貼出一則影片，原PO以「遠離大車」為題，呼籲駕駛人注意，只見影片中一輛白色轎車前天上午近8時許行駛在高雄市小港區中鋼路，在接近店北路口時，白車從小黃後方急切至內側車道，剛好路口下一秒紅燈，白車緊急煞車。

當時後方的貨櫃車來不及煞車，直接撞上白車車尾，白車往前推進約3公尺，車尾被撞凹，長髮女駕駛未受傷下車查看，貨櫃車司機也下車關切，兩人短暫交談後，警方趕抵現場處理。

影片曝光後，引發網友熱議，有網友指，「有勇氣剪大車的線還急煞，X喔」、「這台白車真的不要命」；有網友形容女駕駛是「無敵3寶」、「天兵喔，切過去又急煞紅燈」。

也有網友直指，「大車想闖紅燈」、「感謝白車救了綠燈的騎士」，有網友則說，「大車不打算煞停，白車看燈號的視角小黃擋到，超車後才發現紅燈，然後大車司機就啊～X」。

小港警分局指出，李姓女子（24歲）當天上午駕車於事故發生前停等紅燈時，遭到駕駛貨櫃車的李姓男子（54歲）從後方追撞，造成後保險桿受損，現場無人受傷。

警方調查調查，雙方均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊鑑定釐清。

高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛，兩駕駛下車交談。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及將車尾撞爛，兩駕駛下車交談。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及撞上白車。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄一名女駕駛駕車行駛在小港區中鋼路和店北路，在亮紅燈前左切至內側車道，遇紅燈急煞，致後方貨櫃車煞車不及撞上白車。圖／取自臉書社團「爆料公社」

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