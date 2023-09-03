影／台中行人被車撞飛全身骨折...穿越車道轎車煞不及

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市欉姓男子在昨天深夜近11時，步行穿越北區民權路，沒走行人穿越道，當時劉姓男子開車行經該處，看到欉男在車頭前時，趕緊踩煞車，但仍煞不住，直接將欉男撞飛在地，留下一片血跡，劉車的擋風玻璃也大面積破裂，欉男送醫後全身骨折，開刀急救，暫無生命危險，詳細肇責待查。

第二警分局在昨天晚間10時51分獲報，北區民權路、民權路489巷有車禍，警方到場調查，案發前是欉姓男子（48歲）步行穿越民權路往民權路489巷方向，當時開車的劉姓男子（23歲）開車沿民權路外側車道往健行路方向直行，劉男發現欉男穿越道路時欲煞車，但仍煞不住，直接撞上欉男。

欉男被撞飛後掉落在地面，留下一片血跡，劉男轎車的擋風玻璃也有大面積碎裂，欉男經送醫後，有頭部受傷、手腳骨折等傷勢，需開刀治療，但無生命危險。

經警方酒測，劉男的酒精濃度為0，目前初判肇事原因是行人違規穿越、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組後續釐清。

第二警分局提醒民眾，行人在清晨或夜間外出時請穿著亮色系衣物，穿越道路時必須行走行人穿越道，不得任意違規穿越道路；車輛駕駛人也應隨時注意車前狀況、採取必要之安全措施，共同遵守交通安全規則才能避免發生交通事故。

台中市劉姓男子昨天晚間11時，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時許，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時許，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時許，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時許，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供
台中市劉姓男子昨天晚間11時，開車行經北區民權路時，撞上穿越道路的欉姓男子。圖／讀者提供

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