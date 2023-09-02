警攀降攻堅破「男扮女聲」詐騙機房 桃花沒到損失140萬

新北市金山警分局1月破獲一處詐騙機房逮捕黃姓主嫌，黃男獲釋後重操舊業，7月起在淡水區一處大樓租賃同樓層的2戶空屋，招募年輕人成立「男扮女聲」詐騙機房，檢警調逮捕6人送辦，均被收押。逮捕過程影片曝光，霹靂小組以垂降方式進入，再攻堅逮人。

金山警分局報請基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮偵辦，黃男透過遊戲網站，以包吃包住、薪水優渥等條件招募無業男女加入詐騙行列，在網路上下載年輕貌美的正妹照片，配合變聲器材，隨機加入陌生男子的LINE進入騙局。

犯為案手法為讓被害人誤認「桃花運到了」，對集團所提供的「賺錢機會」深信不疑，成為假網購平台的電商下線，為其為虎作倀，前後得手不法所得140餘萬元。

金山警分局及新北市調處專案小組，長達1個多月的跟監、埋伏蒐證，8月31日與淡水、新莊、林口警分局及保安警察大隊霹靂小組，同時進行「破門」及「空降」攻堅，搗毀位於淡水豪宅的兩處詐騙機房，集團成員人在家中躺平，忽然就被新北市攻堅警力大聲喝斥，當場嚇呆。

警方查扣變聲器材、手機、電腦及犯罪教戰手冊等物品，檢察官複訊後，以涉犯加重詐欺等罪，向法院聲請預防性羈押獲准。