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台中派出所長轄區違規駕車 下屬開罰單舉發

中央社／ 台中2日電

台中春社派出所長邱量虔日前在轄內開車違規遭民眾檢舉，所內員警開罰單舉發。他說，不要以為交通違規還有空間，這張罰單他要自行繳納，「不要再拿罰單為難你的警察朋友。」

台中市政府警察局第4分局春社派出所所長邱量虔今天在臉書（Facebook）張貼翻拍罰單照片並發文表示，他今年7月1日上午9時20分開車行經南屯區永春路、筏子東一街口時，違規變換車道未打方向燈，遭民眾以行車記錄器畫面檢舉。

邱量虔告訴中央社記者，遭檢舉的路段恰好是他的派出所轄區，當時他開車外出洽公，罰單是所內警員開單，他收到罰單才知此事，依照道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人未依規定使用方向燈，依法開罰新台幣1200元罰鍰。

他指出，貼文是要告訴大家，不要以為交通違規白單、紅單還有空間，常有民眾跑到派出所要求銷單，這張罰單他也要自行繳納，「請不要再拿違規罰單為難你的警察朋友」。

罰單 警察 交通違規

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