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影／颱風天雨路滑 小貨車下橋失控撞對向廂型車還翻車
鄧姓男子今天駕駛小貨車行經新北市板橋區浮洲橋， 疑因颱風來襲天雨路滑，小貨車下橋時失控撞上對向廂型車還翻車，所幸二車駕駛送醫後均無生命危險。據了解，肇事雙方均無酒駕，確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。
新北市板橋警方今天上午11時41分獲報，浮洲橋由樹林區往板橋區方向汽車道上，發生一起交通事故，員警到場發現鄧姓男子駕駛小貨車，疑似天雨路滑，於下橋下坡時突然失控，先擦撞中央分隔島，再撞上對向由陳姓男子駕駛的廂型車，小貨車上的塑膠籃等物品也散落一地。
這起車禍導致樹林往板橋方向車道完全封閉無法通行，造成後方車流嚴重回堵，警方在現場交通疏導，所幸雙方駕駛送醫後均無大礙，且無酒駕情事，詳細肇事原因尙待進一步調查釐清。警方呼籲用路人天雨路滑視線不佳，應減速行駛以策安全，避免事故發生。
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