影／颱風天雨路滑 小貨車下橋失控撞對向廂型車還翻車

鄧姓男子今天駕駛小貨車行經新北市板橋區浮洲橋， 疑因颱風來襲天雨路滑，小貨車下橋時失控撞上對向廂型車還翻車，所幸二車駕駛送醫後均無生命危險。據了解，肇事雙方均無酒駕，確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市板橋警方今天上午11時41分獲報，浮洲橋由樹林區往板橋區方向汽車道上，發生一起交通事故，員警到場發現鄧姓男子駕駛小貨車，疑似天雨路滑，於下橋下坡時突然失控，先擦撞中央分隔島，再撞上對向由陳姓男子駕駛的廂型車，小貨車上的塑膠籃等物品也散落一地。