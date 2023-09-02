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紋身猛男變女聲從事戀愛投資詐欺 調查局再破電詐機房

聯合報／ 記者張宏業王長鼎／新北即時報導

以黃姓及楊姓男子為首電信詐騙集團，兩個月前承租新北市高級住宅架設詐騙機房，透過遊戲網站招攬無業男女並提供教戰手冊從事電信戀愛詐騙，利用美女照片及變聲器將低沉嗓音轉為甜美女聲，受騙宅男完全不知電話另一頭的「阿娜答」竟是口嚼檳榔的紋身壯漢，還被騙得暈頭轉向荷包大失血。

新北市調處今年8月31日會同新北市保安大隊和金山、淡水、林口警分局，動員檢調警70多人，在新北市及桃園市同步搜索5處所，現場扣押作案電腦9台、手機22支及偽裝變聲器等犯罪工具，拘提、逮捕電信詐欺集團成員共6人，全案經檢察官複訊後，將黃男及楊男等6人向基隆地院聲請羈押全數獲准。

據了解，該電信戀愛詐欺集團以黃男為首，自今年7月起，夥同楊男在淡水區租用高級住宅大樓架設詐騙機房，透過遊戲網站招攬無業男女從事電信詐騙，並提供教戰手冊，進行戀愛投資詐欺手法，先利用面貌姣好女子照片建立虛偽通訊軟體帳號，隨機加Line釣取宅男上鉤，以聊天方式營造戀愛氣氛，培養信任關係

見被害人卸下心防後，以投資或有賺錢機會為由，以「養套殺」模式，利用詐欺集團製作的虛偽電商網站「易淘購」，佯稱於網站上能以低價認購商品賺取價差吸引投資，再巧立需繳交滯納金、稅金等名目誘使被害人匯款或以虛擬貨幣投資，進而以洗錢手段藏匿不法所得，致投資人血本無歸。

檢警調專案小組查出該詐騙集團詐騙手法不斷翻新，一改先前撥放罐頭女聲客服錄音檔手法，竟由綽號「小胖」男子擔綱，利用變聲器將低沉嗓音轉為甜美女聲，透過網路電話與被害人談戀愛，讓被害人誤以為交談者是美女，殊不知螢幕另一端竟是僅著四角內褲、口嚼檳榔的紋身壯漢。

專案小組發現，此次查獲的電信機房架設處所過去3年亦曾因其他詐欺集團架設機房遭警方二度破門，主嫌黃男在農曆7月再次租用，卻不知早已被已被專案小組鎖定，於設立短短不到2個月內又遭破門查獲，詐欺集團成員不禁感嘆，該址堪稱「詐欺集團凶宅」，鬼月做壞事不能不信邪。

紋身猛男變女聲從事戀愛投資詐欺，調查局新北市調處日前循線追查再破電信詐騙機房。圖／調查局新北市調處提供
紋身猛男變女聲從事戀愛投資詐欺，調查局新北市調處日前循線追查再破電信詐騙機房。圖／調查局新北市調處提供
紋身猛男變女聲從事戀愛投資詐欺，調查局新北市調處日前循線追查再破電信詐騙機房。圖／調查局新北市調處提供
紋身猛男變女聲從事戀愛投資詐欺，調查局新北市調處日前循線追查再破電信詐騙機房。圖／調查局新北市調處提供

詐騙集團

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