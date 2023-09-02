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詐騙車手提領熱區曝光 基隆市民幫忙注意幾個特徵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局統計去年金融機構自動櫃員機，遭詐騙車手提領次數1352次，較前年的368次增加984次，增加比率267.39%，經分析提款熱區，集中在愛三路、仁二路、義二路、安樂路等市區及交通便利、人多的地方，占約八成；提領時間則以晚間6到9時居多，占了四成。

警方說，詐騙集團提款車手有七大特徵，包括提款時遮遮掩掩或左顧右盼；提款時不斷看手機或接收訊息；邊持手機邊領錢；持多張提款卡提領；持一張提款卡提領多次；長時間占用ATM；多次進出超商提款。

基隆審計室審核市警局辦理詐欺業務報告指出，市警局辦理詐欺犯罪偵防業務獲考評績優，但是有關詐騙車手提領案件增加很多，應加強查緝能量，以提升巡防勤務效能。

根據警方統計資料，去年金融機構自動櫃員機，遭詐騙車手提領次數1352次，較前年的368次增加984次，增加比率267.39%，增加件數相當多。

以電腦軟體載入警方提供詐騙車子提領位置分析提款熱區，主要集中在愛三路、仁二路、義二路、安樂路等市區及交通便利、人多的地方，提領次數為1068件，占總提領次數的79%。

詐團車手在熱區提領時段以晚間6時到9時居多，占總提領次數39%；其次為晚間9時到12時，占總提領次數21%；下午3到6時占總提領次數20%。審計室要求市警局強化各提領熱區時段的查緝能量。

愛三路基隆廟口夜市平時人潮非常多，卻是車手提領最熱區，

警方研判，附近提款機提領次數多，車手可能認為交通便利多，逃走也容易，人多也方便掩護。

市警局表示，市警局及各分局都有針對車手提領熱區加強巡查，民眾如果發現有人在提款機前行為鬼祟，可以聯繫警方，一同遏止詐騙情事。

最危險地方最安全？基隆車手提領最熱區基隆廟口愛三路。記者游明煌／攝影
最危險地方最安全？基隆車手提領最熱區基隆廟口愛三路。記者游明煌／攝影

車手 詐騙集團 基隆

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