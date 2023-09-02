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影／虎頭蜂攻擊 醫師提醒一事不能錯以免情況惡化
南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區上午發生虎頭蜂攻擊，21名遊客受傷。竹山秀傳醫院急診室主任洪順世說，夏秋交替虎頭蜂出沒頻繁，遇到蜂螫除了躲閃外，應盡快下山就醫，不能留在現場，以免引發過敏氣喘、休克，增加搶救風險。
今天遭虎頭蜂攻擊的旅遊團人數多達150人，遭遇虎頭蜂後有些慌亂，還好遊客揮舞衣物，並攙扶受傷同伴往山下撤退到園區遊客中心，部分遊客遭螫咬後，感覺喉嚨卡卡、呼吸困難，出現過敏反應。
洪順世說，遊客到山區登山健行，要注意路徑上是否有蜂巢或蜂群活動，盡量避免驚擾蜂群，引起攻擊。
另外，不論遭虎頭蜂或蜜蜂螫傷，個人體質反應都不同，並非虎頭蜂就比較毒，遭遇蜂螫時，除了趕快躲閃、就醫外，並沒有其他有效應對辦法，不要留在現場等待、或自己沖水、塗藥，以免出現過敏、或引發氣喘、血壓急速下降休克，後續治療可能來不及。
如果民眾曾被蜂螫咬，又有嚴重過敏反應，到可能有蜂群地點活動時，可準備一支腎上腺素急救針劑，再次被蜂群螫傷時，可緊急皮下注射，避免過敏、氣喘、休克。
南投縣政府表示，遊客遭蜂群攻擊後，觀光處、衛生局已經派員協助，21名傷患均無大礙，最後一名遭螫傷旅客也在下午2時出院。南投縣風景區管理所已經封閉瑞龍瀑布園區，並請農業處清除蜂巢，也將全面檢視園區各個角落，預計休園一周，確認再無蜂巢後，再重新開放園區。遭螫咬受傷的遊客醫療費用，將由保險公司理賠。
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