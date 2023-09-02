南投竹山瑞龍瀑布遊客遭蜂螫 21人就醫無大礙

約150人員工旅遊團今天到南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區，眾人回程遇蜂螫攻擊，消防局獲報啟動大量傷病機制趕往救援，統計共21人就醫，所幸都無大礙，將派員清除蜂巢並全面檢視。

南投縣政府收費轄管、有竹山鎮第一美瀑稱號的瑞龍瀑布園區今天發生遊客遭蜂螫事件，南投縣消防局指出，南部某銀行辦理員工旅遊，約150人至瑞龍瀑布遊玩，回程遇蜂螫攻擊，人數眾多急需救援，立即啟動大量傷病患救援機制，轄區第三大隊也到場指揮。

消防局表示，竹山、鹿谷、集集、名間等分隊救護車抵達園區入口處，傷患由救護員檢傷後，11人後送至竹山秀傳醫院、3人送至南投基督教醫院、7人送至衛生福利部南投醫院，共21名輕傷者送醫治療；提醒民眾戶外活動應隨時注意有無野外生物靠近並注意安全。

國民黨籍南投縣議員林儒暘接受媒體聯訪表示，他接獲民眾來電指遭蜂螫，立即聯繫消防局、醫院、南投縣政府派員前往，截至下午1時多有21人就醫，其中2人有過敏反應；後續他會檢討現場有無相關單位聯繫方式及有無工作人員協助，確保縣府有緊急事件處理機制。

南投縣政府觀光處表示，傷者共21人，大部分遊客都無大礙，其中1名傷患暈眩不適，經治療於下午2時全數離開醫院，傷者醫療將由園區保險公司理賠；觀光處表示，景區管理單位已封閉現場並請農業處清除蜂巢，預計休園1週全面檢視，安全無虞後開放。