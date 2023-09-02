快訊

英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？基市長謝國樑這樣說

南投竹山瑞龍瀑布遊客遭蜂螫 21人就醫無大礙

中央社／ 南投縣2日電

約150人員工旅遊團今天到南投縣竹山鎮瑞龍瀑布園區，眾人回程遇蜂螫攻擊，消防局獲報啟動大量傷病機制趕往救援，統計共21人就醫，所幸都無大礙，將派員清除蜂巢並全面檢視。

南投縣政府收費轄管、有竹山鎮第一美瀑稱號的瑞龍瀑布園區今天發生遊客遭蜂螫事件，南投縣消防局指出，南部某銀行辦理員工旅遊，約150人至瑞龍瀑布遊玩，回程遇蜂螫攻擊，人數眾多急需救援，立即啟動大量傷病患救援機制，轄區第三大隊也到場指揮。

消防局表示，竹山、鹿谷、集集、名間等分隊救護車抵達園區入口處，傷患由救護員檢傷後，11人後送至竹山秀傳醫院、3人送至南投基督教醫院、7人送至衛生福利部南投醫院，共21名輕傷者送醫治療；提醒民眾戶外活動應隨時注意有無野外生物靠近並注意安全。

國民黨籍南投縣議員林儒暘接受媒體聯訪表示，他接獲民眾來電指遭蜂螫，立即聯繫消防局、醫院、南投縣政府派員前往，截至下午1時多有21人就醫，其中2人有過敏反應；後續他會檢討現場有無相關單位聯繫方式及有無工作人員協助，確保縣府有緊急事件處理機制。

南投縣政府觀光處表示，傷者共21人，大部分遊客都無大礙，其中1名傷患暈眩不適，經治療於下午2時全數離開醫院，傷者醫療將由園區保險公司理賠；觀光處表示，景區管理單位已封閉現場並請農業處清除蜂巢，預計休園1週全面檢視，安全無虞後開放。

南投 機制 集集 蜜蜂

延伸閱讀

影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

海葵威脅台灣 南投勸退206名山友、山區居民隨時撤離

綠癌對抗小黑蚊 南投製小花蔓澤蘭薰香、防蚊液

竹山瑞龍瀑布步道虎頭蜂傷人 19名遊客遭螫傷送醫

相關新聞

用路人快改道！國4潭子段重大車禍 大貨車翻覆釀1死1傷

今天下午1點多，台中市潭子區國四南下匝道接台74匝道往中山路方向，一輛大貨車不明原因翻覆，占據出口匝道，車頭嚴重毀損，警...

影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布旅遊，上午回程時遭虎頭蜂攻擊，共有21人螫傷，緊急下撤到遊客中心求救畫面曝光，被女傷者被同...

國四潭子段重大車禍 1無生命跡象、1受困搶救中

今天下午1點多，國道4號東向潭子系統出口發生翻車事故。一輛大貨車翻覆橫躺路中，占據出口匝道，而車頭因撞擊毀損，警消第一時...

英國男載妹騎機車衝雪隧 網友直呼「好誇張、嚇死人」

1名英國籍男子日前騎機車載著女性友人，欲從宜蘭前往基隆，卻因為導航系統設定錯誤，不慎騎上國道5號，被民眾拍下在雪隧中與汽...

想回老家卻不會騎車 阿伯徒步走上快速道路警急救援

台南市一名6旬老翁與兒子同住，今天早上想要回新市區老家探視，想請兒子開車載他回家卻被拒絕，老翁一氣下決定自己走路回家，可...

影／泰山18歲車手ATM提領22萬 被逮竟稱「知道很好賺」

余姓男子自知提領車手涉及不法，竟甘冒被逮風險從事不法行為。上個月31日上午他在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦