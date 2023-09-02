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台78線斗南段天雨路滑4車追撞 6人輕傷

中央社／ 雲林縣2日電

雲林縣台78線快速道路斗南段昨天疑因天雨路滑發生2大貨車、2輛自小客車追撞事故，造成車上6人受輕傷，送醫治療後均無大礙；至於肇事原因由斗南分局調查釐清中。

雲林縣警察局斗南分局第五組組長徐呈璋接受聯訪表示，台78線快速道路斗南段昨天下午發生4車相繼追撞事故，警方趕到現場，初步了解是1輛白色自小客車駕駛因天雨路滑，失控先自撞右側護欄後，後方1輛大貨車閃避不及撞上。

徐呈璋指出，自小客車、大貨車等2名駕駛下車等待處理，後方車輛見狀都閃避到內線，約10分鐘後，1輛行駛外線車道的黑色自小客車，看見前方事故正要切入內線時，後方1輛大貨車因未注意前方狀況，煞車不及而追撞，並波及在等候事故處理的自小客車、大貨車。

徐呈璋說，4名駕駛均無酒駕，4輛事故車內計有6人受傷，所幸為輕傷，送醫後均無大礙；提醒用路人，行經快速道路務必注意車前、車後狀況，尤其下雨視線不佳，要小心駕駛，才能確保行車安全。

雲林 自撞

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