電擊器、攝影機基層不滿意 北市警局：編預算增購

台北市警局購置拋射式電擊器及微型攝影機給基層員警，審計部報告指攜帶率低且會使用自購攝影機。警方今天表示，已編預算增購，且會廣納基層建議，購買最新攝影機機型。

為提升基層員警執勤安全，台北市警察局從民國108至111年間採購拋射式電擊器521組及微型攝影機5550台，總金額共新台幣3097萬餘元。

依審計部111年度台北市總決算審核報告，北市警局採購拋射式電擊器配發給各派出所，經調查員警執勤次數，僅3.96%選擇攜帶拋射式電擊器，至於採購微型攝影機以利員警執勤時蒐證，抽查發現有約20%員警執勤時是攜帶自購微型攝影機。

台北市警察局對此回應，依「警察勤務裝備機具配備標準」規定，111年各外勤單位配置拋射式電擊器共455枝包含捷運隊180枝，各派出所配發3枝應勤使用；為因應員警選擇攜帶拋射式電擊器偏低，去年度動支北市府第二預備金增購260枝，加上警政署今年度配發337枝，共1052枝，已配發給各外勤單位。

此外，每輛巡邏車配置1枝，供外勤員警應勤裝備，另再配置各分局、大隊等單位，備用數量各5枝，可隨時調配所屬執勤使用，提升員警攜行使用率，確保執勤安全。

至於基層員警執勤時攜帶自購微型攝影機，北市警局表示，自購微型攝影機多是員警畢業時與同學團購，或依個人需求或使用習慣自行購買。

北市警局指出，因108年、109年購置配發微型攝影機已超過保固期限及機型老舊，今年度已編預算共2750萬元，增購微型攝影機5500台，且會廣納員警反饋建議及需求購買最新機型，減少自購狀況。

基層員警表示，警局發放的微型攝影機畫質低、耗電，不耐用，攜帶出勤擔心弄壞，乾脆自購減少困擾。