快訊

英國男載女性友人騎機車衝雪隧 網友見畫面直呼：嚇死人

日職／王柏融3支1、兩度上壘 差一點開轟當追平英雄

北北基桃今晚宣布是否停班課可能不同調？基市長謝國樑這樣說

電擊器、攝影機基層不滿意 北市警局：編預算增購

中央社／ 台北2日電

北市警局購置拋射式電擊器及微型攝影機給基層員警，審計部報告指攜帶率低且會使用自購攝影機。警方今天表示，已編預算增購，且會廣納基層建議，購買最新攝影機機型。

為提升基層員警執勤安全，台北市警察局從民國108至111年間採購拋射式電擊器521組及微型攝影機5550台，總金額共新台幣3097萬餘元。

依審計部111年度台北市總決算審核報告，北市警局採購拋射式電擊器配發給各派出所，經調查員警執勤次數，僅3.96%選擇攜帶拋射式電擊器，至於採購微型攝影機以利員警執勤時蒐證，抽查發現有約20%員警執勤時是攜帶自購微型攝影機。

台北市警察局對此回應，依「警察勤務裝備機具配備標準」規定，111年各外勤單位配置拋射式電擊器共455枝包含捷運隊180枝，各派出所配發3枝應勤使用；為因應員警選擇攜帶拋射式電擊器偏低，去年度動支北市府第二預備金增購260枝，加上警政署今年度配發337枝，共1052枝，已配發給各外勤單位。

此外，每輛巡邏車配置1枝，供外勤員警應勤裝備，另再配置各分局、大隊等單位，備用數量各5枝，可隨時調配所屬執勤使用，提升員警攜行使用率，確保執勤安全。

至於基層員警執勤時攜帶自購微型攝影機，北市警局表示，自購微型攝影機多是員警畢業時與同學團購，或依個人需求或使用習慣自行購買。

北市警局指出，因108年、109年購置配發微型攝影機已超過保固期限及機型老舊，今年度已編預算共2750萬元，增購微型攝影機5500台，且會廣納員警反饋建議及需求購買最新機型，減少自購狀況。

基層員警表示，警局發放的微型攝影機畫質低、耗電，不耐用，攜帶出勤擔心弄壞，乾脆自購減少困擾。

北市 警察

延伸閱讀

北市本土登革熱+1 衛生局曝確診男這8天曾到台南

菜價飆升每斤51元 北市出手釋平價蔬菜

藝術圈的世界盃！北市首辦國際年會 500多位跨國藝術家來台

快移車！北市另一波疏散門「只出不進」管制 預計中午12時起拖吊

相關新聞

用路人快改道！國4潭子段重大車禍 大貨車翻覆釀1死1傷

今天下午1點多，台中市潭子區國四南下匝道接台74匝道往中山路方向，一輛大貨車不明原因翻覆，占據出口匝道，車頭嚴重毀損，警...

影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布旅遊，上午回程時遭虎頭蜂攻擊，共有21人螫傷，緊急下撤到遊客中心求救畫面曝光，被女傷者被同...

國四潭子段重大車禍 1無生命跡象、1受困搶救中

今天下午1點多，國道4號東向潭子系統出口發生翻車事故。一輛大貨車翻覆橫躺路中，占據出口匝道，而車頭因撞擊毀損，警消第一時...

英國男載妹騎機車衝雪隧 網友直呼「好誇張、嚇死人」

1名英國籍男子日前騎機車載著女性友人，欲從宜蘭前往基隆，卻因為導航系統設定錯誤，不慎騎上國道5號，被民眾拍下在雪隧中與汽...

想回老家卻不會騎車 阿伯徒步走上快速道路警急救援

台南市一名6旬老翁與兒子同住，今天早上想要回新市區老家探視，想請兒子開車載他回家卻被拒絕，老翁一氣下決定自己走路回家，可...

影／泰山18歲車手ATM提領22萬 被逮竟稱「知道很好賺」

余姓男子自知提領車手涉及不法，竟甘冒被逮風險從事不法行為。上個月31日上午他在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦