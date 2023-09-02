用路人快改道！國4潭子段重大車禍 大貨車翻覆釀1死1傷
今天下午1點多，台中市潭子區國四南下匝道接台74匝道往中山路方向，一輛大貨車不明原因翻覆，占據出口匝道，車頭嚴重毀損，警消救出60歲副駕駛座男性乘客無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治；30多歲駕駛受困車內，消防人員使用重型破壞機具協助脫困，駕駛意識清楚、肢體多處挫傷，送往中國附醫救治。進一步肇事原因有待國道警察釐清，警方呼籲車禍事故尚未排除，用路人避開路段行駛。
今天下午1點7分，台中市消防局接獲報案，潭子區國四南下匝道接台74匝道往中山路方向，一輛大貨車翻覆，有人員受困，立即派遣潭子分隊、頭家厝、西屯等分隊，共出動各式消防車輛6輛，消防人員15人，由小隊長游嘉文帶隊前往搶救。
搜救人員指出，60歲副駕駛座男乘客肢體多處骨折、無生命徵象(OHCA)，送台中慈濟醫院急救，仍宣告不治；30多歲駕駛因撞擊車體變形，受困在駕駛座，消防人員使用重型破壞機具協助脫困，意識清楚、肢體多處挫傷，送往中國附醫救治。
高速公路局說，今天下午1點8分國4東向潭子系統出口，1輛大貨翻車事故，占出口匝道，回堵1公里，請用路人提前改道行駛。根據警廣路況，目前暫時封閉道路處理中。
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