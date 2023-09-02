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影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布旅遊，上午回程時遭虎頭蜂攻擊，共有21人螫傷，緊急下撤到遊客中心求救畫面曝光，被女傷者被同伴攙扶才走下步道，傷者忍不住疼痛呼痛，顯得驚恐凌亂，一名阿北抱怨「難得出來𨑨迌，一早就被虎頭蜂咬，真衰小」。

據了解，今天被蜂群螫傷的遊客，是一家銀行嘉南區員工旅遊人數多達150人，搭乘多輛遊覽車到竹山地區一日遊。上午，一行人到竹山瑞龍瀑布園區遊玩，回程時從步道要走回遊客中心，卻突然遭虎頭蜂攻擊。

因為旅遊團人數眾多，遭攻擊後有點混亂，許多人脫下外套揮舞，並往下撤離，仍難逃虎頭蜂攻擊，有人手腳、甚至後腦杓都被螫傷。還有女遊客被螫後受到驚嚇，難以行走，同伴以手搭肩才將她送到遊客中心，身體還不禁顫抖。

旅遊團打119求助，並在服務中心先行清理傷口，有幾名傷者傷勢較重，得坐著輪椅才能行動。

救護車隨即抵達園區入口處，並由救護人員檢傷後，將傷患分別後送至竹山秀傳醫院11人、南投基督教醫院3人及南投醫院7人。竹山秀傳醫院表示，11名遭螫傷患者，經施打抗組織胺、冰敷傷口，多數已緩解症狀，僅有1名男性傷者仍有頭暈情形，暫時留院觀察中，並無生命危險。

竹山瑞龍瀑布遊客遭虎頭蜂攻擊，旅遊團人數多達150人，大家七手八腳將傷者送醫急救。圖／南投縣消防局提供
竹山瑞龍瀑布遊客遭虎頭蜂攻擊，旅遊團人數多達150人，大家七手八腳將傷者送醫急救。圖／南投縣消防局提供
竹山瑞龍瀑布遊客遭虎頭蜂攻擊，旅遊團人數多達150人，大家七手八腳將傷者送醫急救。圖／南投縣消防局提供
竹山瑞龍瀑布遊客遭虎頭蜂攻擊，旅遊團人數多達150人，大家七手八腳將傷者送醫急救。圖／南投縣消防局提供

南投

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