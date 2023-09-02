聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存
某銀行嘉南區員工到竹山瑞龍瀑布旅遊，上午回程時遭虎頭蜂攻擊，共有21人螫傷，緊急下撤到遊客中心求救畫面曝光，被女傷者被同伴攙扶才走下步道，傷者忍不住疼痛呼痛，顯得驚恐凌亂，一名阿北抱怨「難得出來𨑨迌，一早就被虎頭蜂咬，真衰小」。
據了解，今天被蜂群螫傷的遊客，是一家銀行嘉南區員工旅遊人數多達150人，搭乘多輛遊覽車到竹山地區一日遊。上午，一行人到竹山瑞龍瀑布園區遊玩，回程時從步道要走回遊客中心，卻突然遭虎頭蜂攻擊。
因為旅遊團人數眾多，遭攻擊後有點混亂，許多人脫下外套揮舞，並往下撤離，仍難逃虎頭蜂攻擊，有人手腳、甚至後腦杓都被螫傷。還有女遊客被螫後受到驚嚇，難以行走，同伴以手搭肩才將她送到遊客中心，身體還不禁顫抖。
旅遊團打119求助，並在服務中心先行清理傷口，有幾名傷者傷勢較重，得坐著輪椅才能行動。
救護車隨即抵達園區入口處，並由救護人員檢傷後，將傷患分別後送至竹山秀傳醫院11人、南投基督教醫院3人及南投醫院7人。竹山秀傳醫院表示，11名遭螫傷患者，經施打抗組織胺、冰敷傷口，多數已緩解症狀，僅有1名男性傷者仍有頭暈情形，暫時留院觀察中，並無生命危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言