想回老家卻不會騎車 阿伯徒步走上快速道路警急救援

台南市一名6旬老翁與兒子同住，今天早上想要回新市區老家探視，想請兒子開車載他回家卻被拒絕，老翁一氣下決定自己走路回家，可能因路況不熟，沒想到竟走上快速道路，路過駕駛看傻眼，趕緊通報警方，員警到場將人帶下，虛驚一場。

善化警方接獲報案，指有民眾在國道8號東西向快速道路上行走，由於車輛行駛速度相當快，險象環生，立刻線上派，遣港口派出所警員王泓升、陳逸峰趕往，最後在東向1.9K處路肩發現該名老翁。

「阿伯，這裡不能走！」員警見老翁、渾身大汗、精神不濟，可能因為走錯路顯得慌張不安，詢問後老翁才道出，他在安南區與兒子同住，想要回新市老家探視，因為不會騎車，開口要兒子開車接送遭拒，才想要用走的回去，走著走著回神才發現身在快速道路上，他見到身邊車輛呼嘯而過，一時不知如何是好，本來還想往前走，所幸警方即時抵達。

員警隨即把老翁載返派出所，提供飲水讓他補充水分，並聯繫其子到派出所將父親領回照顧，家屬見到父親沒事，也連連向警方道謝。