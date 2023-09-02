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100頁學生論文刪成10頁冒名投稿 國立大學系主任辯「傳承、慣例」

影／泰山18歲車手ATM提領22萬 被逮竟稱「知道很好賺」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

余姓男子自知提領車手涉及不法，竟甘冒被逮風險從事不法行為。上個月31日上午他在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被巡邏警發現異樣趨前攔查，余男見警心虛匆匆離開被攔下盤查，余男難逃坦承是詐欺車手辯稱「知道很好賺」才會挺險不法，當場被帶回依法究辦。

據了解，余姓男子（18歲、經查沒有前科）國中畢業後便沒繼續升學，日前他透過網路得知「提領車手」輕鬆又好賺，便自行上網找尋入行機會。上個月底他透過臉書一則徵人廣告依循指示，成功與詐團成員聯繫。

上個月31日上午詐團交付他第一次任務，約莫上午10時許，隨機來到新北市泰山區楓江路一家郵局ATM提領22萬元。泰山分駐所巡佐李碩庭、警員潘韋良巡邏經過，發現余男站在ATM前不斷領錢直覺詭異，正要下車趨前盤查，不料余男發現慌張轉身往一旁超商內走去，2警尾後跟去當場攔下對余盤查。

警問余男手中2張金融卡何來？余男表情顯得慌張，支支吾吾無法交代來源又說不清楚提款理由，警當場質問是不是從事不法行為？余男這才坦承犯行，但辯稱當車手「知道很好賺」才會挺險，余男當場交付2張金融卡及剛提領22萬元現金，警一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將余男移送法辦。

林口警分局提醒，民眾須提防來路不明訊息，謹記「一聽、二掛、三查證」原則。同時，呼籲青少年朋友切勿心存僥倖，淪為他人犯罪工具。詐欺車手除要負刑事責任外，還會面臨被害人民事求償，後果得不償失。

18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
18歲余姓男子當車手，上個月底在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被警方當場逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

車手 詐欺 ATM

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