影／泰山18歲車手ATM提領22萬 被逮竟稱「知道很好賺」

余姓男子自知提領車手涉及不法，竟甘冒被逮風險從事不法行為。上個月31日上午他在新北市泰山區一家郵局ATM提領22萬元，被巡邏警發現異樣趨前攔查，余男見警心虛匆匆離開被攔下盤查，余男難逃坦承是詐欺車手辯稱「知道很好賺」才會挺險不法，當場被帶回依法究辦。

據了解，余姓男子（18歲、經查沒有前科）國中畢業後便沒繼續升學，日前他透過網路得知「提領車手」輕鬆又好賺，便自行上網找尋入行機會。上個月底他透過臉書一則徵人廣告依循指示，成功與詐團成員聯繫。

上個月31日上午詐團交付他第一次任務，約莫上午10時許，隨機來到新北市泰山區楓江路一家郵局ATM提領22萬元。泰山分駐所巡佐李碩庭、警員潘韋良巡邏經過，發現余男站在ATM前不斷領錢直覺詭異，正要下車趨前盤查，不料余男發現慌張轉身往一旁超商內走去，2警尾後跟去當場攔下對余盤查。

警問余男手中2張金融卡何來？余男表情顯得慌張，支支吾吾無法交代來源又說不清楚提款理由，警當場質問是不是從事不法行為？余男這才坦承犯行，但辯稱當車手「知道很好賺」才會挺險，余男當場交付2張金融卡及剛提領22萬元現金，警一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將余男移送法辦。