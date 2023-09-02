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桃園龜山汽修廠大火 國道1號桃園路段濃煙阻視線

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

位於桃市龜山區大坑路一段某汽車保養修理廠今天中午用餐時間突然發生大火，熊熊火勢夾雜著大量濃煙，順著風勢直竄國道一號桃園路段，一度影響行車視線，桃市防局調派大批人車布設水線搶救中，至於起火原因及多少待檢修車輛損失仍待火勢撲滅後，由火調科人員進一步勘查。

119勤指中心今天中午12點13分據報，位於龜山區大坑路一段800多號的汽車保修廠發生火警，立刻指派第一救災救護大隊副大隊長吳佰餘擔任指揮官，率龜山分隊30輛消防車、2輛救護車共79名救難救護人員馳援。

消防局指出，起火的汽車保修廠的廠房是棟地上3層鋼筋混凝土的結構，起火點位於一樓的維修廠房，救難人員抵達後，發現有多輛待檢修汽車遭大火吞噬，立刻布設水線滅火，所幸現場無人員受困或受傷，至於燒毀多少輛客戶汽車，以及廠房燃燒面積仍有待清查。

桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，桃市消防局救難救護人員仍在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，火勢夾雜濃煙順著風勢直竄國道，一度影響視線。圖／交通部高速公路局提供
桃市龜山區大坑路某汽車保修廠今天中午發生火警，由於一樓停放多輛待修車輛，火勢一發不可收拾，火勢夾雜濃煙順著風勢直竄國道，一度影響視線。圖／交通部高速公路局提供

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