桃園龜山汽修廠大火 國道1號桃園路段濃煙阻視線

位於桃市龜山區大坑路一段某汽車保養修理廠今天中午用餐時間突然發生大火，熊熊火勢夾雜著大量濃煙，順著風勢直竄國道一號桃園路段，一度影響行車視線，桃市防局調派大批人車布設水線搶救中，至於起火原因及多少待檢修車輛損失仍待火勢撲滅後，由火調科人員進一步勘查。

119勤指中心今天中午12點13分據報，位於龜山區大坑路一段800多號的汽車保修廠發生火警，立刻指派第一救災救護大隊副大隊長吳佰餘擔任指揮官，率龜山分隊30輛消防車、2輛救護車共79名救難救護人員馳援。