新竹警匪追逐上演玩命關頭 200萬日系新車被撞變事故車

竹東警分局昨追捕毒販車輛，雙方一路狂飆追趕到橫山地區，毒販車輛失控在小路衝撞一輛兩百萬的日系轎車，被擋下來，警力隨即掏槍逮捕毒販，宛如電影情節，被撞的無辜駕駛嚇呆，他說，這剛牽的新車，馬上變事故車，好心痛。

據了解，竹東警方昨天上午在中豐路發現形跡可疑車輛，隨後一路尾隨嫌犯，當時嫌犯車上坐有2人，其中一人為毒品通緝犯，嫌犯疑似覺察遭警方跟隨，竟加速狂踩油門跑給警車追，雙方一路追趕到橫山鄉橫山街一帶。

未料因橫山街路幅不寬，竟勉強容一車通過，嫌犯竟踩下油門直接衝撞對向一輛轎車想突圍，但被擋了下來，警方立即上前逮人。

無辜駕駛大罵有夠衰，這輛新車市價近兩百萬元，才剛上路沒多久就被撞成事故車，如今修車費高昂不說，能否順利獲得賠償。竹東警分局表示，事件並未造成人員受傷，第一時間已將涉案2名嫌犯帶回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885