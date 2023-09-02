快訊

曾在波斯灣戰爭使用！傳美將首度援烏「貧鈾彈」 具低度放射性

100頁學生論文刪成10頁冒名投稿 國立大學系主任辯「傳承、慣例」

台灣青年失業問題中偏後段班 2隱憂政府不能不正視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹警匪追逐上演玩命關頭 200萬日系新車被撞變事故車

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

竹東警分局昨追捕毒販車輛，雙方一路狂飆追趕到橫山地區，毒販車輛失控在小路衝撞一輛兩百萬的日系轎車，被擋下來，警力隨即掏槍逮捕毒販，宛如電影情節，被撞的無辜駕駛嚇呆，他說，這剛牽的新車，馬上變事故車，好心痛。

據了解，竹東警方昨天上午在中豐路發現形跡可疑車輛，隨後一路尾隨嫌犯，當時嫌犯車上坐有2人，其中一人為毒品通緝犯，嫌犯疑似覺察遭警方跟隨，竟加速狂踩油門跑給警車追，雙方一路追趕到橫山鄉橫山街一帶。

未料因橫山街路幅不寬，竟勉強容一車通過，嫌犯竟踩下油門直接衝撞對向一輛轎車想突圍，但被擋了下來，警方立即上前逮人。

無辜駕駛大罵有夠衰，這輛新車市價近兩百萬元，才剛上路沒多久就被撞成事故車，如今修車費高昂不說，能否順利獲得賠償。竹東警分局表示，事件並未造成人員受傷，第一時間已將涉案2名嫌犯帶回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹橫山驚傳警匪追逐，路過民眾的新車慘遭撞爛。記者巫鴻瑋／翻攝

毒品 車禍

延伸閱讀

海葵暴風圈明晨5時觸陸、壟罩新竹以南 氣象局估各地颱風假機率

獨／柯文哲家鄉民眾黨派誰戰立委？地方盛傳「她」出線

新竹少女慘被扒衣霸凌 霸凌少女父致歉「教導無方」

2023新竹馬拉松 「龍年平安財利金」跑者搶先拿！

相關新聞

桃園龜山汽修廠大火 國道1號桃園路段濃煙阻視線

位於桃市龜山區大坑路一段某汽車保養修理廠今天中午用餐時間突然發生大火，熊熊火勢夾雜著大量濃煙，順著風勢直竄國道一號桃園路...

竹山瑞龍瀑布步道虎頭蜂傷人 19名遊客遭螫傷送醫

南投縣竹山瑞龍瀑布上午傳出遭虎頭蜂傷人事件。

誇張！通霄警分局門口6車違停 民眾狠批：路給你們玩就好了

苗栗縣通霄警分局大門前方的巷道口，昨上午竟然至少有6車違停在巷口轉角處，有兩車還是並排停車，有民眾實在是看不過去，拍照將...

彰基醫師墜樓身亡引發議論 彰基：沒職場霸凌

彰化基督教醫院一名醫師前天在住宅大樓墜樓，引發各界討論，甚至傳出醫師工作曾遭受職場霸凌，彰基今天發聲明指出，這名醫師在臨床表...

影／石岡熱氣球嘉年華5歲娃走失 聽到這兩關鍵字秒飆淚

台中市石岡區熱氣球嘉年華昨開幕，湧入上千人潮，傍晚6點多，一名5歲王姓男童與家人走失，警方上前關心，所幸男童熟背母親手機...

新竹警匪追逐上演玩命關頭 200萬日系新車被撞變事故車

竹東警分局昨追捕毒販車輛，雙方一路狂飆追趕到橫山地區，毒販車輛失控在小路衝撞一輛兩百萬的日系轎車，被擋下來，警力隨即掏槍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦