影／清秀女研究生遇上酒店男公關 5萬元學費差點被騙走

27歲外表清秀、就讀研究所的宋姓女學生，網路交友認識自稱從事男模工作的陳姓男子，雙方交談甚歡相約台北市中正區超商見面，女學生被對方要求購買5萬元的Apple store點數當保證金，又說自己是竹聯幫恐嚇女學生，女學生在超商嚇哭，還好店員先前察覺有異報警，警方到場解釋她遭詐騙。

台北市中正一警分局指出，外表清秀的女學生慌張地站在超商ibon機台前，一邊手機通話、一邊操作購買Apple點數，警方詢問時，女學生一時還說不出話，隨後哽咽說對方很奇怪。

警方說，宋姓女研究生透過交友APP認識一名自稱是學生，又在男模店打工的網友「陳樂揚」，對方身形精壯、長相英俊，雙方互有好感，加Line通訊彼此聯絡。

雙方打算相約中正區一處超商見面，男子聲稱由於任職酒店，從事公關男模工作，工作有保密約定，要見面認識必須由「公司經理」確認對方個資，並支付一筆「保證金」作為擔保。

對方在電話中指示女學生操作購買Apple store點數5萬元，超商店員察覺點數金額過高，懷疑女學生被詐，趕緊通知警方到場，介壽所副所長殷育澤、警員吳彥錡到場後，女學生忍不住哽咽，說5萬元是她的學費，對方先要她購買點數，後來又自稱是竹聯幫成員恐嚇她。